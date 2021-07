Judo : Entame de journée réussie pour Chaîne

Guillaume Chaîne a bien lancé sa journée sur le tatami du Nippon Budokan. Représentant tricolore dans la catégorie des moins de 73kg, le Francilien a dû recourir au golden score pour se défaire du Brésilien Eduardo Barbosa en 32emes de finale. Après quatre minutes de combat qui ont vu les deux combattants être sanctionnés d’une pénalité, c’est au bout de cinq minutes dans la prolongation et peu après une deuxième sanction pour fausse attaque à l’encontre de son adversaire que Guillaume Chaîne a été en mesure de placer un mouvement permettant d’aller chercher la victoire sur ippon. Mais la donne sera bien plus compliquée pour le Tricolore au tour suivant puisqu’il devra affronter le champion olympique de Londres et champion du monde en titre, le Géorgien Lasha Shavdatuashvili.