Judo - Championnats du monde (F/+78kg) : Dicko championne du monde, Tolofua décroche le bronze !

L'équipe de France de judo a de quoi avoir le sourire. Ce mercredi, du côté des championnats du monde qui se déroulent actuellement du côté de Tachkent, Romane Dicko a décroché son premier titre de championne du monde, dans la catégorie des plus de 78kg. Aujourd'hui âgée de seulement 23 ans, la principale intéressée participait à ses tous premiers Mondiaux. Pour décrocher le graal, Dicko, lors de sa finale, a battu la Brésilienne Beatriz Sousa, par ippon. C'est le tout premier titre glané par l'équipe de France de judo dans cette édition 2022 des championnats du monde, pour le dernier jour de compétition individuelle. Pour en arriver jusque-là, la Française, exemptée du premier tour, avait battu, lors de son entrée en lice au deuxième tour et par ippon, la Chinoise Su Xin, avant d'infliger deux waza-ari à la Néerlandaise Marit Kamps, à l'occasion de son quart de finale.

Tolofua, grande première

Pour finir par écarter sa compatriote Julia Tolofua. L'été dernier, la Française, également triple championne d'Europe, avait alors ramené la médaille de bronze, à l'occasion de la toute dernière édition des Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, une autre Française repartira avec une médaille, dans cette même catégorie. En effet, Julia Tolofua, que Dicko avait donc battu lors de sa demi-finale, a finalement décroché la médaille de bronze. Aujourd'hui âgée de 25 ans, Tolofua a écarté l'Israélienne Raz Hershko, vice-championne d'Europe en titre de cette même catégorie, lors de sa finale de repêchage, aux pénalités. La Française remporte donc sa toute première médaille en compétition internationale. Avec la fin des compétitions individuelles, la France présente le bilan de quatre médailles dont ce fameux titre.