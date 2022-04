Judo - Championnats d'Europe : Gahié en lice pour le titre, Pinot visera le bronze

Une catégorie qui sauve la journée des Français. Ce samedi, du côté de Sofia en Bulgarie, pour les championnats d'Europe de judo qui se déroulent depuis ce vendredi (et jusqu'à ce dimanche), dans la catégorie des -70kg, où deux Françaises étaient engagées, Marie-Eve Gahié, championne du monde en 2019, s'est qualifiée pour la finale, où elle affrontera la Néerlandaise Sanne Van Dijke, championne d'Europe en titre, Avant cela, la Française avait sorti, dès le premier tour, l'Italienne Irene Pedrotti, puis, au deuxième tour, l'Ukrainienne Nataliia Chystiakova, par ippon sur ko soto gake, avant sa compatriote Margaux Pinot, en quarts de finale, au terme d'un duel particulièrement serré, aux pénalités dans le Golden Score. En demi-finales, Marie-Eve Gahié a ensuite eu raison de la Néerlandaise Hilde Jager, sur waza-ari-awazate-ippon. De son côté, Margaux Pinot, championne d'Europe en 2020, avait battu, au premier tour, la Roumaine Serafima Moscalu, par ippon sur ko uchi maki komi, puis, au deuxième tour, la Turque Minel Akdeniz. Avant donc de chuter, lors des quarts de finale, contre sa compatriote Marie-Eve Gahié. En repêchage, la Française a ensuite écarté la Suédoise Ida Eriksson, sur waza ari avant d'enchaîner avec un ippon au sol. Pour la médaille de bronze, Pinot devra écarter l'Autrichienne Michaela Polleres.

Pas de médaille chez les hommes

Toujours chez les dames, dans la catégorie des -63kg, Manon Deketer, alignée dans cette catégorie en l'absence de la star Clarisse Agbegnenou, avait réussi son entrée en lice, en s'imposant contre la Croate Katarina Kristo. Mais, au deuxième tour, la Tricolore a rendu les armes, face à la Hongroise Szofi Ozbas, neuvième mondiale, au terme d'un très long combat et après un waza ari de son adversaire. Chez les hommes, il n'y aura pas de médaille ce samedi. Dans la catégorie des -73kg, deux judokas français étaient pourtant présents. Benjamin Axus, exempté du premier tour, avait parfaitement négocié son deuxième tour, en s'imposant contre l'Israélien Ido Levin, par ippon sur harai maki komi. Face au Bulgare Mark Hristov, le Tricolore n'a ensuite pas su enchaîner et s'est donc incliné, lors du troisième tour et au Golden Score. De son côté, Theo Riquin a chuté dès son entrée en lice, face au Serbe Filip Jovanovic. Enfin, dans la catégorie des -81kg, aucun représentant français n'avait été envoyé pour cette compétition.