Judo - Championnat d'Europe par équipes mixtes : Riner dans la liste des sélectionnés

La 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 de l'équipe de France qui disputera le championnat d'Europe par équipes mixtes à Mulhouse est désormais connue. 🥋🇫🇷



Réservez dès maintenant vos places sur https://t.co/xTLx26Q15M ! 🎟️

— France Judo (@francejudo_) September 29, 2022

Le seul titre qui manque à son palmarès

Teddy Riner est sur le point de faire son grand retour à la compétition. En effet, ce jeudi, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de judo a officialisé sa liste de sélectionnés pour l'édition 2022 du championnat d'Europe par équipes mixtes.. Une annonce qui pourrait ainsi marquer son grand retour à la compétition, « sous réserve d'avis médical », selon le communiqué de la FFJ. Cette édition 2022 du championnat d'Europe par équipes mixtes aura lieu le samedi 12 novembre prochain en France, et plus précisément du côté de Mulhouse. Teddy Riner, triple champion olympique mais également décuple champion du monde, possède un incroyable et impressionnant palmarès dans sa discipline.Toutefois, un seul petit titre lui manque encore, et c'est donc celui-ci. En raison d'une entorse contractée au niveau de sa cheville droite, le Français a été contraint de faire l'impasse sur l'édition 2022 des championnats du monde de judo, qui auront lieu du côté de l'Ouzbékistan entre les jeudi 6 et 13 octobre prochains.Pas plus tard que la semaine dernière, Teddy Riner avait alors confié son souhait de participer à cette fameuse compétition, justement dans le but de tenter de décrocher ce titre qui manque ainsi encore à son palmarès, « sans courir après la montre, pourquoi pas si je suis bien », selon le quotidien sportif français L'Equipe.