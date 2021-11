Judo : Alain Schmitt en garde à vue pour avoir frappé Margaux Pinot

C’est une affaire dont le judo français se serait bien passé… Ce lundi, le couple que forment l’ancien judoka désormais entraîneur Alain Schmitt (38 ans) et la championne d’Europe 2020 des -70kg Margaux Pinot (27 ans) est au cœur de l’actualité pour une affaire de violences conjugales. L’Equipe et l’AFP rapportent en effet que le natif de Forbach a été placé en garde à vue et sera jugé mardi après-midi en comparution immédiate au tribunal de Bobigny « pour des faits de violences volontaires commises par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ». Il aurait en effet frappé au visage sa compagne dans la nuit de samedi à dimanche au Blanc-Mesnil, alors qu’il était en état d’ivresse. Transportée à l'hôpital Avicenne à Bobigny pour y être soignée, pendant que son compagnon était interpellé par la police, la judokate s'est vu prescrire plus de huit jours d'ITT, selon le parquet.

Schmitt doit partir entraîner en Israël

La semaine passée, L’Esprit du judo révélait qu’Alain Schmitt, médaillé de bronze aux Mondiaux 2010 dans la catégorie des -81kg, allait quitter le club du Blanc-Mesnil pour aller entraîner l’équipe féminine d’Israël à partir de janvier prochain, et jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Reste à savoir si cette affaire judiciaire en France ne viendra remettre ce projet en question. Quant à Margaux Pinot, elle va désormais devoir se remettre physiquement et psychologiquement de cette affaire, avant de se tourner vers la saison 2022, où ses objectifs seront forcément élevés, elle qui a déjà remporté trois médailles aux championnats d’Europe (or en 2020, argent en 2017 et 2021) et une médaille de bronze aux Mondiaux 2019, sans oublier le titre de championne olympique par équipes avec les Bleus cet été à Tokyo.