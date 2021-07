🇫🇷 🥇 Clarisse Agbégnénou remporte le titre olympique en dominant Tina Trstenjak au golden score et prend sa revanche sur la Slovène qui l'avait battue à Rio #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

— France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

Un parcours sans-faute



Clarisse Agbégnénou s'offre une nouvelle finale olympique en battant logiquement la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard (-63kg) grâce à un waza-ari #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

— France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021



🥋⚡✨ Le rêve d'or continue pour Clarisse Agbegnenou !

Après un premier tour expéditif, elle s'impose au bout des quatre minutes contre la Néerlandaise Juul Franssen pour se hisser en demi-finales #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



— France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

Agbegnenou touche au but

Tout autre résultat qu'une victoire aurait été une déception pour Clarisse Agbegnenou, mais la porte-drapeau de la délégation française ne s'est pas ratée ! Elle a enfin décroché en ce mardi 27 juillet 2021 le plus grand titre de sa carrière, et surtout le seul qui lui manquait : l'or olympique.: la Slovène Tina Trstenjak, n°2 mondiale, qu'elle avait déjà battue six fois sur dix auparavant. La finale a été accrochée, avec un score de 0-0 à l'issue des quatre minutes du temps réglementaire, deux cartons jaunes pour la Slovène pour fausses attaques et un pour la Française pour non-combativité. Mais après 37 secondes de golden score, Agbegnenou a accéléré le rythme pour s'imposer sur un waza-ari, et elle a fondu en larmes immédiatement. C'est l'aboutissement d'une carrière ! La porte-drapeau apporte donc une sixième médaille à la délégation française, la deuxième en or après celle de Romain Cannone. La France remonte ainsi à la huitième place du classement des médailles.En demi-finales, Clarisse Agbegnenou avait éliminé la Canadienne n°7 mondiale, Catherine Beauchemin-Pinard, qu'elle avait déjà battue quatre fois sur quatre durant sa carrière.Agbegnenou n'a pas vraiment tremblé tout au long des quatre minutes, et était supérieure au niveau physique à son adversaire, qui a fini à bout de souffle. Quintuple championne du monde dans la catégorie des moins de 63kg, la Rennaise s’était montrée expéditive à l’occasion de son entrée en lice au stade des huitièmes de finale.. Sur une de ses premières attaques, celle qui est la grande favorite de la catégorie a placé un tani-otoshi qui a envoyé immédiatement sur le dos son adversaire. Un ippon à grande vitesse qui lui a ouvert en grand les portes des quarts de finale, avec un combat l'opposant à la Néerlandaise Juul Franssen.Mais, malgré des attaques incessantes dès les premiers instants du combat, Clarisse Agbegnenou a peiné à trouver la solution, sans que son adversaire ne s’enhardisse, sauf sur un potentiel contre qui n’était pas net. A un peu moins de 90 secondes du terme du combat, après une pénalité pour Juul Franssen, la Tricolore a été en mesure de placer un yoko-otoshi qui lui a permis d’inscrire un waza-ari.Elle y retrouvera la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard alors qu’une des rares combattantes à pouvoir inquiéter Clarisse Agbegnenou, la Japonaise Miku Tashiro, a été éliminée dès les huitièmes de finale. Une surprise qui a largement ouvert le tableau de la championne du monde en titre.