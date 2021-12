JO 2020 : La France peut dire merci au judo et à l'escrime

CHAMPION OLYMPIQUE !

La première médaille d'or, elle est là et elle est pour l'épéiste Romain Cannone 🥇#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/zJswNiTVs8

— Equipe France (@EquipeFRA) July 25, 2021

Cannone en fer de lance

Les JO de Tokyo 2020 ont une saveur particulière pour la France. Impériale en sports collectifs, elle a toutefois déçu dans la plupart des autres disciplines, cumulant 33 médailles au cours des deux semaines de compétition en terres japonaises.. Premiers pourvoyeurs de breloques pour la France, judokas mais surtout judokates, avec leurs cinq podiums, ont brillé sur les tatamis du Nippon Budokan. A commencer parsur la scène olympique. Amandine Buchard (-52 kg), Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) et Madeleine Malonga (-78 kg) se sont paré d’argent et Romane Dicko (+78 kg) de bronze, à l’instar de Luka Mkheidze (-60 kg) et Teddy Riner (+100 kg) chez les messieurs. Ce dernier n’a pas eu les ressources pour aller chercher une troisième médaille d’or mais il aura pleinement joué son rôle de grand frère dans ce groupe France, notamment sur l’épreuve mixte.Direction le Makuhari Messe où. Alors qu’il ne devait pas participer à l’olympiade tokyoïte, « Peter Pan » a survolé l’épreuve de l’épée, dans laquelle il a fait tomber plusieurs cadors : le champion olympique de Londres Ruben Limardo pour s’ouvrir la route des huitièmes de finale, le deuxième mondial Sergey Bida en quarts ou encore le champion du monde en titre et numéro 1 mondial Gergely Siklosi en finale. Des performances bluffantes pour l’épéiste alors 47eme au classement mondial. L’équipe masculine de fleuret a également raflé la récompense la plus prestigieuse. Chez les femmes, pas d’or mais des émotions également décuplées par la médaille de bronze de Manon Brunet au sabre et celle en argent au fleuret par équipes. A deux ans et demi des JO de Paris, les promesses sont nombreuses sur les tatamis de judo et les pistes d’escrime.