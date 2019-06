Jeux Européens: Les Bleus surpris par le Portugal en quarts

L'équipe de France a subi un terrible coup d'arrêt lors de l'épreuve par équipes des Jeux Européens. Après un premier tour aisé contre l'Azerbaïdjan (4-0), les Tricolores ont subi la loi du Portugal (4-2). Menés 2-0 (défaites de Buchard et Chaine), les Bleus ont su égaliser à 2-2 (victoires de Gahié et Clerget) puis à 3-3 grâce à Maret mais dans le duel décisif (directement en golden score), ce sont les -90kg qui ont été tirés au sort et cette fois Clerget n'a pas réussi à battre à nouveau Egutidze si bien que ce sont les Portugais qui filent en demi-finale tandis que les Tricolores devront en passer par les repêchages pour espérer terminer en bronze.