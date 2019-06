Jeux européens: Agbegnenou et Pinot en or

Le judo français brille aux Jeux européens, qui se déroulent à Minsk. Clarisse Agbegnenou et Margaux Pinot ont décroché dimanche le titre continental, respectivement en -63 kg et en -70 kg. La première, déjà sacrée en 2014, 2017 et 2018, a glané sa quatrième médaille d’or européenne en dominant la Britannique Alice Schlesinger en finale. La seconde a, quant à elle, battu la Néerlandaise Sanne van Dijke et s’offre ainsi le premier titre européen de sa carrière. De très bon augure à un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

Clarisse AGBEGNENOU est désormais QUADRUPLE CHAMPIONNE D'EUROPE !!!

Notre porte drapeau remporte à Minsk pour la 4e fois de sa carrière une finale européenne ! Fiers de notre super championne !!!#Minsk2019 #espritbleu #BravoClarisse #championnedeurope pic.twitter.com/DtzPDGrql8 — FF Judo (@ffjudo_officiel) June 23, 2019