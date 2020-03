Coronavirus : Riner revoit (encore) ses plans

Encore une occasion manquée pour Teddy Riner de marquer de précieux points pour grimper dans le Top 8 de sa catégorie et ainsi être tête de série aux Jeux Olympiques de Tokyo… Alors qu’il devait participer, comme de nombreux autres judokas français (Walide Khyar, Luka Mkheidze, Kilian Le Blouch, Guillaume Chaine, Alpha Djalo, Alexandre Iddir, Cyrille Maret, Axel Clerget, Romane Dicko) au tournoi d’Ekaterinbourg cette semaine, qui avait ré-ouvert les inscriptions suite à l’annulation du tournoi de Rabat pour cause de coronavirus, il ne se rendra finalement pas en Russie. L’Equipe révèle en effet ce lundi que la Fédération française craint que ses représentants soient placés en quarantaine en arrivant à Moscou, escale obligatoire avant de rejoindre Ekaterinbourg.

Riner actuellement 24eme mondial

« Tout le monde nous a dit qu'il y avait des chances que nous soyons mis en quarantaine à Moscou, où la législation est devenue très stricte. Je n'avais aucune envie d'avoir une bonne partie de mon équipe coincée pendant deux semaines à l'hôtel. On a appris que les Allemands, les Japonais et les Espagnols, notamment, avaient pris cette même décision », déclare Stéphane Traineau, l'entraîneur des équipes de France, au quotidien sportif. Les prochains tournois doivent se dérouler à Tbilissi (Géorgie) fin mars et à Antalya (Turquie) début avril, mais rien ne dit que les Français feront le déplacement. Rappelons que Teddy Riner est actuellement classé 24eme mondial chez les +100kg, bien loin du Top 8. Mais le double champion olympique peut très bien réussir le triplé sans être tête de série…