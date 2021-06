Championnats du monde : Djalo (-81kg) éliminé d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Ce mercredi matin, à l'occasion d'une nouvelle journée des championnats du monde de judo, qui se déroulent du côté de Budapest en Hongrie, le Français Alpha Djalo effectuait son entrée en lice, dans la catégorie des moins de 81kg. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Tricolore n'a pas vraiment fait long feu. En effet, le judoka, blessé aux côtes, a été sorti d'entrée, dès son tout premier combat. Pourtant, face au Coréen Lee Moon-Jin, Djalo avait parfaitement bien entamé son duel, avec un waza-ari inscrit d'entrée. Toutefois, son adversaire n'avait donc pas dit son dernier mot et il l'a alors contré, en inscrivant ensuite, à son tour, un waza-ari, avant d'enchaîner avec un ippon par immobilisation. Une élimination aux lourdes conséquences, puisque dans cette fameuse catégorie, la France n'aura donc pas de quota aux prochains Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon, programmés entre le vendredi 23 juillet et le dimanche 8 août prochains. Pour obtenir sa qualification olympique dans cette catégorie, Alpha Djalo aurait dû atteindre la finale. Finalement, il n'en sera donc rien.