Championnats d’Europe : La cinquième médaille tricolore apportée par Margaux Pinot

-70kg (F) : Pinot battue en finale, désillusion pour Gahié

Marie-Eve Gahié a peut-être dit adieu à ses espoirs de qualification olympique. La championne du monde en titre de la catégorie des -70kg est passée à côté de ces championnats d’Europe. En effet, opposée à la Croate Lara Cvjetko pour son entrée en lice au deuxième tour, la Parisienne a été battue au « Golden Score » sur une action confuse sur laquelle les deux combattantes ont tenté de placer leur mouvement mais l’arbitre a considéré que c’est la Croate qui a marqué le waza-ari de la victoire. Dans le même temps, Margaux Pinot est allé chercher la cinquième médaille de la délégation tricolore présente à Lisbonne. Après avoir dominé sur ippon la Roumaine Serafima Moscalu pour ses débuts, la Tricolore s’est qualifiée pour les demi-finales aux dépens de l’Espagnole Maria Bernabeu, également sur ippon. A l’usure, Margaux Pinot a ouvert la défense de la Néerlandaise Kim Polling pour s’ouvrir les portes de la finale avec un nouvel ippon au menu. Mais, face à Sanne van Dijke, la donne n’a pas été la même. Tombeuse de Lara Cvjetko dans l’autre demi-finale, la Néerlandaise a résisté à la Française malgré deux pénalités contre elle. Margaux Pinot a vu la médaille d’or se profiler mais, à un peu plus d’une minute de la fin du combat, Sanne van Dijke a fait chuter la Tricolore pour remporter le titre européen. Mais, avec cette médaille d’argent, Margaux Pinot a sans doute pris l’avantage dans la course au ticket pour les Jeux Olympiques.

-73kg (H) : Axus et Chaine ne sont pas allés bien loin

Les Bleus n’ont pas été en réussite dans la catégorie des -73kg. Opposé au Polonais Adam Stodolski pour son premier combat de la journée, Benjamin Axus s’est incliné au premier tour sur ippon à 19 secondes de la fin du temps réglementaire. Exempté du premier tour, Guillaume Chaine a connu le même résultat. Face à l’Italien Giovanni Esposito dans le cadre du deuxième tour, le Tricolore s’est incliné sur waza-ari dans un combat sur lequel il n’a pas pesé, encaissant également deux pénalités. Son adversaire, pour sa part, a continué son chemin jusqu’au combat pour la médaille de bronze avec une défaite face au Suisse Nils Stump.

-81kg (H) : Djalo tombe au deuxième tour, Chilard battu d’entrée

Les -81kg ont également échoué à apporter une nouvelle médaille au clan tricolore. Alpha Oumar Djalo a pourtant bien lancé la journée avec une victoire expéditive sur ippon face au Chypriote Aristos Michael. Mais, opposé au Belge Sami Chouchi dans le cadre du deuxième tour, la réussite n’a pas été au rendez-vous. En effet, pénalisé à trois reprises, le Français a dû s’avouer vaincu sur disqualification après un peu plus de deux minutes de combat face à un adversaire qui a ensuite échoué en repêchage après sa défaite en quarts de finale face à son compatriote Matthias Casse. Nicolas Chilard, exempté du premier tour, n’avait pas manqué son entame de tournoi face au Slovaque Filip Stancel avec une victoire sur waza-ari. Mais, face au futur champion d’Europe Vedat Albayrak, la marche s’est avérée trop haute avec une défaite sur ippon après un peu plus de deux minutes et demie de combat.