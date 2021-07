Les Bleus ont affirmé leurs ambitions ! A l’occasion de leur premier match dans le cadre du tournoi olympique de basketball, les joueurs de Vincent Collet ont dominé les Etats-Unis au terme d’une prestation de très haut niveau. Mais, si les Tricolores ont fait une entame de match intéressante sous l’impulsion de l’homme du match Evan Fournier (28 points), ce sont les Américains qui ont progressivement pris l’ascendant pour prendre neuf longueurs d’avance juste avant la conclusion du premier quart-temps. Toutefois, accrocheurs, les Bleus n’ont jamais laissé leurs adversaires prendre le large, maintenant les coéquipiers de Jrue Holiday (18 points, 7 rebonds) sous la barre des dix points sauf quelques secondes juste avant le retour aux vestiaires. Toutefois, Rudy Gobert (14 points, 9 rebonds) a imposé son gabarit dans la raquette pour ramener les Tricolores à huit longueurs à la pause. Au retour des vestiaires, les joueurs de Vincent Collet ont montré un tout autre visage et ont laissé moins de ballons aux Américains.

Alors, c'est toujours de la chance comme en 2019 ? 🥵

Performance monstrueuse des Bleus qui s'offrent le scalp de Team USA en entrée des Jeux Olympiques 🙌#TeamFranceBasket #FRAUSA #Tokyo2020 #Basketball pic.twitter.com/7CvjzDooZB



— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 25, 2021





Un troisième quart-temps déterminant pour les Bleus



Le résultat ne s’est pas fait attendre car, en l’espace de cinq minutes, les joueurs de Gregg Popovich n’ont su marquer que trois petits points par l’intermédiaire d’un Draymond Green loin de ses standards NBA (8 points) et qui n’a pas pu terminer la rencontre sur le terrain en raison d’une cinquième faute dans le dernier quart-temps. Les Bleus ont profité de cette inefficacité offensive américaine pour égaliser puis, grâce à un 12-2 pour conclure le troisième quart-temps, aborder les dix dernières minutes avec un avantage de six longueurs. Dos au mur, « Team USA » a haussé le ton et démarré le dernier quart-temps par un 11-1 pour repasser devant et faire la course en tête, prenant sept longueurs d’avance à un peu moins de quatre minutes du terme de la rencontre. C’est alors que l’attaque américaine s’est grippée. Pendant plus de trois minutes, les coéquipiers de Bam Adebayo (12 points, 10 rebonds) n’ont pas trouvé de solutions et laissé les Bleus s’envoler au tableau d’affichage, avec même une faute antisportive de Damian Lillard (11 points) sur Evan Fournier. Une fin de match qui permet à l’équipe de France de frapper un très grand coup en s’imposant de sept points (83-76) et de montrer qu’il faudra compter sur eux pour la suite de la compétition.



JEUX D'ETE DE TOKYO / BASKET (H)

Du 25 juillet au 7 août 2021 (programme en heure française)



PHASE DE GROUPES

Groupe A

1- France 2 points

2- République tchèque 2

3- Iran 1

4 - Etats-Unis 1



Dimanche 25 juillet

Iran - République tchèque : 78-84

France – Etats-Unis : 83-76