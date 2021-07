Team USA avait avancé un "problème médical". Le discours tenu ensuite par l'intéressée a donné à entendre une toute autre résonnance. Pour expliquer son retrait du concours général des Jeux Olympiques de Tokyo remporté par la Russie devant les Etats-Unis, ce mardi, après un seul passage au saut (noté 13,766), Simone Biles (24 ans) a évoqué... les "démons dans la tête" qui la hantent et mettent en péril sa santé mentale. "Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête... Traiter avec des démons dans ma tête... Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être", a confié la superstar américaine et également superstar des ces Jeux de Tokyo 2020 reportés d'un an. Dans un discours semblable à celui qu'avait tenu la joueuse de tennis japonaise avant de se retirer du tournoi de Roland-Garros (« Si les instances pensent qu’elles peuvent (...) ignorer la santé mentale des sportifs qui sont la pièce maîtresse... »), Biles, sacrée double championne du monde (au concours général individuel et au sol) à Anvers en 2013 alors qu'elle n'avait même pas seize ans, en a remis une couche sur la pression monumentale qu'elle endure au quotidien.

Biles forfait pour la suite des Jeux ?

Mais pas seulement. La quadruple championne olympique titrée à... 19 reprises lors des Championnat du monde"Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant, je ne sais pas si c'est une question d'âge. Je suis un petit plus nerveuse quand je fais mon sport. J'ai l'impression que je ne prends plus autant de plaisir qu'avant." Un constat doublé d'une sorte de lassitude qui amène celle qui avait révélé à son tour en janvier 2018 qu'elle faisait elle aussi partie des victimes du docteur Nassar à s'interroger sérieusement sur son avenir, y compris lors des ces Jeux de Tokyo. La jeune Américaine de 24 ans songerait ainsi dans un premier temps à déclarer forfait pour les finales des épreuves individuelles, pour lesquelles elle s'est pourtant qualifiée. La jurisprudence Osaka est peut-être en marche...