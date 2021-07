Voile (RS:X H) : Thomas Goyard argenté lui aussi

🇫🇷 La médaille d'argent🥈 en planche à voile RS:X pour Thomas Goyard ! 🇫🇷

Avec un départ "volé" et disqualification en Medal Race, le Français termine tout de même sur le podium 👏 Et de 16🏅 pour la délégation Française 🤩

Goyard en argent pour un point

Troisième médaille pour la délégation française ce samedi à Tokyo, la deuxième en planche à voile et la seizième au total ! Une heure et demie après Charline Picon, Thomas Goyard a en effet lui aussi décroché la médaille d'argent dans la catégorie RS:X, après une "medal race" riche en rebondissements. Deuxième avant cette "course aux médailles" qui réunissait les dix meilleurs du classement à l'issue des douze premières régates, le Martiniquais de 29 ans savait qu'il ne pouvait pas aller chercher le titre olympique, le Néerlandais Kiran Badloe ayant suffisamment d'avance avant la dernière course, même si les points étaient doublés.Les juges ont mis beaucoup de temps à se décider, mais après le premier tour, alors que l'Italien et le Polonais avaient déjà appris leur disqualification, via un drapeau bleu et blanc, ce fut au tour du Français d'apprendre la mauvaise nouvelle. Une disqualification apportant 22 points (contre 2 points pour une victoire dans la "medal race), Thomas Goyard était tout de même assuré de décrocher une médaille, car il avait suffisamment d'avance sur la concurrence.Au final, Kiran Badloe est donc sacré champion olympique avec 37 points, devant Thomas Goyard qui récolte 74 points et le Chinois Kun Bi, qui obtient 75 points et passe devant l'Italien et le Polonais in extremis, après sa quatrième place sur la "medal race".En attendant le judo et l'escrime par équipes, la délégation française s'offre donc une seizième médaille et aura samedi soir au moins le même nombre de breloques qu'à Rio au même instant. Le tableau de marche est respecté.