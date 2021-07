Voile : Picon assurée d'une médaille

Alors ??? On ne vous a pas menti ! Elle est pas trop forte notre @piconcharline ?

Grâce à cette dernière course, elle s’assure une médaille . Rdv Samedi matin 14h33 (🇯🇵) 7h33(🇫🇷) sur @francetvsport pour savoir de quelle couleur ?



📸@SailingEnergy #sailing pic.twitter.com/gnMKPUdFvF



— FFVoile (@FFVoile) July 29, 2021

Lecointre et Retornaz dans le coup pour la médaille

Delapierre et Audinet reculent

Une deuxième médaille olympique pour Charline Picon ! La véliplanchiste de 34 ans, sacrée championne olympique à Rio il y a cinq ans, est assurée d'en décrocher une nouvelle ce samedi à Tokyo. La Rochelaise a en effet terminé les douze régates au programme à la troisième place final, avec 22 points d'avance (une place = un point) sur la quatrième, l'Italienne Marta Maggetti, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas être rattrapée lors de la "course à la médaille". Trois courses étaient au programme ce jeudi, et Picon a terminé troisième de la course n°10 (remportée par l'Israélienne Spychakov), deuxième de la course n°11 (remportée par la Britannique Wilson) et sixième de la course n°12 (remportée de nouveau par Spychakov). Cette dernière course a peut-être plombé ses chances de médaille d'or, puisqu'au classement final, alors que le pire résultat des douze régates n'est pas comptabilisé (en l'occurrence sa 9eme place dans la course n°9),La "medal race", samedi, réunira les dix premières du classement, et les points compteront double. Si elle veut être championne olympique, Charline Picon doit donc l'emporter, Wilson ne pas terminer deuxième, et la Chinoise finir au mieux quatrième.Vainqueur de la course n°10 ce jeudi, puis neuvième et troisième des deux dernières régates au programme, le Rochelais de 29 ans compte 52 points. Il ne pourra pas rejoindre le Néerlandais Kiran Badloe qui, même s'il finissait dernier de la "medal race", compterait 53 points, contre 54 si le Français l'emportait. Goyard sera donc à la lutte avec l'Italien Mattia Camboni (54pts) et le Polonais Piotr Myszka (57pts) pour aller chercher une médaille.En dériveur double féminin, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz peuvent également rêver d'une médaille, puisqu'elles occupent la troisième place après quatre courses sur dix, après avoir fini quatrièmes et septièmes des deux courses du jour. Leur septième place lors de la régate n°4 ne sera pas comptabilisée car il s'agit de leur pire résultat jusque-là.Pour Jean-Baptiste Bernaz, en dériveur solitaire masculin, le podium s'éloigne en revanche, puisqu'il est sixième à deux courses de la fin, à dix points de la troisième place occupée par le Norvégien Hermann Tomasgaard. En dériveur solitaire féminin, Marie Bolou est passée à côté de sa journée, finissant 16eme puis 14eme des régates n°7 et 8. A deux courses de la fin, la Brestoise pointe à 39 unités de la troisième, la Suède Olsson. En dériveur double masculin, Kevin Peponnet et Jérémie Mion sont dixièmes après quatre courses sur dix, après avoir fini onzièmes et treizièmes (résultat non comptabilisé) ce jeudi. Ils sont à huit points de la troisième place.En multicoque Nacra 17, Quentin Delapierre et Manon Audinet ont reculé au classement ce jeudi, en finissant cinquièmes, puis neuvièmes et septièmes.En skiff masculin, Lucas Rual est Emile Amoros sont très loin au classement : quinzièmes après six régates sur douze. Ils sont à 44 points du podium occupé par le duo danois Warrer-Jensen.