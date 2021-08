Voile : Neuvième place finale pour Sebesi et Dubois

🇫🇷 La finale de 49er féminin a tenu toutes ses promesses ! Ce sera une 9e place au général pour nos tricolores Albane Dubois et Lili Sebesi 👏#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/pvoYNtTHCJ

Lili Sebesi et Albane Dubois n’ont pu terminer sur une bonne note. Qualifié pour la course aux médailles en 49er FX, le duo tricolore a reculé dans la hiérarchie à l’issue de cette treizième et dernière régate olympique. Un départ manqué, avec la dixième et dernière place à la première bouée a plombé la course des Tricolores qui ont tout fait pour remonter mais sans jamais aller plus haut que la septième place. Finalement huitièmes à un peu plus de deux minutes des Argentines Victoria Travascio et Maria Sol Branz, Lili Sebesi et Albane Dubois terminent à la neuvième place du classement général. Troisièmes de cette course aux médailles, les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze conservent le titre olympique remporté à domicile en 2016. Les Allemandes Tina Lutz et Susann Beucke terminent deuxièmes quand les Néerlandaises Annemiek Bekkering et Annette Duetz complètent le podium pour un point face aux Espagnoles Tamara Echegoyen Dominguez et Paula Barcelo Martin.