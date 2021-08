#Sailing #Tokyo2020

Sebesi et Dubois terminent en roue libre, Delapierre et Audinet restent huitièmes

Camille Lecointre et Aloise Retornaz peuvent légitimement ambitionner de remporter une médaille. Malgré une neuvième manche difficile avec une 10eme place, les Tricolores ont haussé le ton lors de la dixième et dernière course. Quatrième à l’issue de cette régate, le duo français profite de la contre-performance des Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar, seulement quinzième pour s’emparer de la deuxième place avant la course aux médailles prévue ce mercredi sur le plan d’eau d’Enoshima. Camille Lecointre et Aloise Retornaz vont aborder cette dernière manche avec un retard de quatorze points sur les Britanniques Hannah Mulls et Eilidh McIntyre mais avec surtout deux points d’avance sur les Polonaises et treize sur les Slovènes Tina Mrak et Veronika Macarol. Pour aller chercher au mieux une médaille d’argent, les Tricolores devront garder sous contrôle leur rivales. Chez les hommes, Kévin Peponnet et Jérémie Mion sont passés à côté de leur dernière journée de régates qualificatives. D’abord treizièmes lors de la neuvième manche, ils ont conclu la dixième et dernière à la quinzième position. Désormais onzième du classement général, les Tricolores ne participeront pas à la course aux médailles.Lili Sebesi et Albane Dubois n’ont pu terminer sur une bonne note. Qualifié pour la course aux médailles en 49er FX, le duo tricolore a reculé dans la hiérarchie à l’issue de cette treizième et dernière régate olympique. Un départ manqué, avec la dixième et dernière place à la première bouée a plombé la course des Tricolores qui ont tout fait pour remonter mais sans jamais aller plus haut que la septième place. Finalement huitièmes à un peu plus de deux minutes des Argentines Victoria Travascio et Maria Sol Branz, Lili Sebesi et Albane Dubois terminent à la neuvième place du classement général. Troisièmes de cette course aux médailles, les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze conservent le titre olympique remporté à domicile en 2016. Les Allemandes Tina Lutz et Susann Beucke terminent deuxièmes quand les Néerlandaises Annemiek Bekkering et Annette Duetz complètent le podium pour un point face aux Espagnoles Tamara Echegoyen Dominguez et Paula Barcelo Martin. Dans la catégorie mixte Nacra 17, s’ils n’étaient plus en lice pour une médaille, Quentin Delapierre et Manon Audinet ont conclu leur participation aux Jeux Olympiques par une quatrième place lors de la course aux médailles, pour une huitième position au classement général. Le titre olympique revient aux Italiens Ruggero TIta et Caterina Banti.