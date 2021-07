USA - Lillard : « Les autres pays continuent de s’améliorer... »

Deux de chute pour l'équipe des Etats-Unis de basketball. Dans la nuit de lundi à mardi, la formation s'est de nouveau inclinée, lors d'un nouveau match amical, dans sa préparation pour les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon (23 juillet - 8 août), cette fois contre l'Australie, sur le score de 91-83.

Quatre défaites sur les cinq derniers matchs

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match, le meneur international américain des Trail Blazers de Portland Damian Lillard, aujourd'hui âgé de 30 ans, a ainsi notamment déclaré, dans des images partagées par l'équipe des Etats-Unis de basketball : « On est encore en train de travailler pour être une équipe, de se chauffer les jambes pour être en forme. On ne peut pas juste sortir des vestiaires et battre les autres équipes. On doit faire les choses de la bonne façon et jouer. On va aller sur le terrain pour gagner et pour tout donner. Si on ne fait pas les bonnes choses, on peut être battu. Dans le passé, quand je regardais les USA gagner, l'adversaire avait peut-être un joueur qui était sur le banc en NBA. Maintenant, le 5 majeur vient de la NBA, et ça c'est quelque chose de différent. Mais ce n'est aussi pas la première fois que je vois les USA être en difficulté. Peut-être jamais battu deux fois de suite, mais je l'ai déjà vu en difficulté. Comme vous l'avez dit, les autres équipes et pays continuent de s'améliorer. Les joueurs deviennent meilleurs, prennent confiance, et ils veulent aussi tellement nous battre. Ça se voit nettement sur le terrain. »



Cette défaite intervient seulement deux petits jours après une première défaite qui est intervenue, cette fois, contre le Nigeria. Aux JO, les Américains sont les grands favoris au titre olympique. Mais les Etats-Unis ont désormais perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres, depuis la Coupe du Monde disputée en 2019.