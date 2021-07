Triathlon (H) : Le titre pour Blummenfelt, la déception pour les Bleus

Vincent Luis n’a pas répondu aux attentes. Alors que le Tricolore, double champion du monde, espérait mettre un terme à l’hégémonie britannique sur la discipline aux Jeux d'été, il a finalement déçu. Au terme d’une course disputée dans des conditions de chaleur et d’humidité loin d’être évidentes, Kristian Blummenfelt a confirmé sa capacité d’adaptation, lui qui avait remporté en mai dernier l’étape de Coupe du Monde disputée à Yokohama, dans la proche banlieue de Tokyo. Double champion du monde, Vincent Luis n’a pas répondu présent dans ces conditions malgré une entame de course réussie avec la première place au terme du parcours de natation, long de 1500m. Le parcours de cyclisme, disputé sur 40 kilomètres, a vu les leaders se neutraliser, Vincent Luis, Dorian Coninx et Léo Bergère étant bien placés contrairement à l’Américain Morgan Pearson, vice-champion du monde de relais mixte l’an passé. Un groupe de plus de 30 triathlètes s’est alors formé malgré quelques escarmouches.

Les Bleus trop attentistes en cyclisme

Le Luxembourgeois Stefan Zachaus qui s’est porté en tête puis, à l’entame du dernier tour de circuit, c’est le Suisse Andrea Salvisberg qui a attaqué pour aborder la course à pied en tête. Une fois les vélos déposés dans la zone de transition pour se lancer dans les dix kilomètres de course à pied, le Britannique Alex Yee a pris les commandes dans le groupe des favoris. Restant sur deux titres avec Alistair Brownlee à Londres puis à Rio, l’équipe de Grande-Bretagne avait la ferme intention de maintenir sa domination sur le triathlon olympique. Le rythme imposé par le vainqueur de l’étape de Coupe du Monde de Leeds a mis au pas Andrea Salvisberg mais a surtout très vite mis dans le rouge un Vincent Luis loin de la forme qui était la sienne en 2020. Mieux en vue côté Tricolore, Dorian Coninx a alors relayé le Britannique mais le natif d’Echirolles n’a pas pu poursuivre son effort, étant distancé par le groupe de tête.

Blummenfelt a tout donné pour l’emporter

Très rapidement, un trio composé de Kristian Blummenfelt, Alex Yee et Hayden Wilde s’est détaché pour dessiner le futur podium de cette épreuve. Dans le quatrième et dernier tour de circuit, le Norvégien a placé un démarrage auquel ni le Britannique, ni le Néo-Zélandais n’ont su répondre. Au terme d’un effort soutenu, Kristian Blummenfelt est allé chercher le titre olympique et la plus belle victoire de sa carrière. Alex Yee s’est défait d’Hayden Wilde pour offrir une médaille à la Grande-Bretagne pour la troisième fois consécutive. Pour l’équipe de France, le constat d’échec est criant. Vincent Luis n’a pris que la 13eme place à plus d’une minute quand Dorian Coninx a coupé la ligne d’arrivée en 17eme position, quatre places devant Léo Bergère. Alors que les Bleues seront en lice ce mardi, Vincent Luis et ses compères vont devoir se reprendre en vue du relais mixte, dont les Tricolores sont triples champions du monde en titre. Après sa victoire, Kristian Blummenfelt a dû être évacué sur un fauteuil roulant, étant absolument à bout de forces.



JEUX D'ETE / TRIATHLON (H)

Classement final (1500m de natation, 40km de cyclisme, 10km de course à pied) - Lundi 26 juillet 2021

1- Kristian Blummenfelt (NOR) en 1h45’04’’

2- Alex Yee (GBR) à 11’’

3- Hayden Wilde (NZL) à 20’’

4- Marten Van Riel (BEL) à 48’’

5- Jonathan Brownlee (GBR) à 49’’

6- Kevin McDowell (USA) à 50’’

7- Bence Bicsak (HUN) à 52’’

8- Gustav Iden (NOR) à 56’’

9- Max Studer (SUI) à 1’02’’

10- Mario Mola (ESP) à 1’09’’

...

13- Vincent Luis (FRA) à 1’20’’

...

17- Dorian Coninx (FRA) à 1’44’’

...

21- Léo Bergère (FRA) à 2’16’’

...