Tour ou JO, il faudra choisir en 2021 !

Pour 2020, tout avait été prévu. Le Tour de France devait partir le dernier samedi de juin, au lieu du premier samedi de juillet, afin d’arriver plus tôt et de permettre aux coureurs de rejoindre le Japon pour aller disputer les Jeux Olympiques dans la foulée. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, les JO de Tokyo ont été reportés à 2021, et se dérouleront aux mêmes dates que celles prévues pour 2020 (23 juillet – 8 août).

Mais le Tour, lui, n’a pas décalé ses dates, et se déroulera du 2 au 25 juillet l’année prochaine, avec un Grand Départ organisé à Copenhague. Or, les organisateurs des JO ont dévoilé le programme des épreuves vendredi, et il n’a pas changé par rapport à ce qui était prévu pour 2020 : la course en ligne aura lieu durant la première semaine des JO, plus précisément le 24 juillet, soit à la veille de l’arrivée du Tour ! Les coureurs qui rêvaient de participer aux deux prestigieuses épreuves devront donc faire un choix. Quant au contre-la-montre, il se déroulera le 28 juillet, ce qui laissera très peu de temps pour se rendre à Tokyo et récupérer du décalage horaire de sept heures.

L'Euro de football s'en mêle...

Pour le CIO, il n’est pas question de décaler ces épreuves cyclistes : « Non, ce n’est pas possible. Cela aurait des implications trop compliquées. Nous avons déjà communiqué (cette décision) à toutes les parties prenantes, le Tour de France et les hôtes danois », a déclaré vendredi son président, Thomas Bach. Ce serait donc au Tour de France de décaler ses dates, mais cela semble très compliqué également. En effet, Copenhague doit accueillir des matchs de l’Euro de football (lui aussi décalé de 2020 à 2021) : Danemark – Belgique le 17 juin, Russie – Danemark le 21 juin et un huitième de finale le 28 juin !

Avancer le départ du Tour d’une semaine, soit le 25 juin, sachant que trois étapes doivent se dérouler au Danemark, poserait donc des problèmes logistiques, notamment en termes d’hébergement et de parcours dans les rues de la capitale danoise. C’est donc un véritable casse-tête pour toutes les parties prenantes. D’autant que le parcours des JO étant annoncé comme très difficile (comparable à une étape de montagne d’un grand Tour), de nombreux coureurs auraient pu viser un doublé podium sur le Tour – médaille olympique, et pourraient donc être les grands perdants de ce problème de calendrier.