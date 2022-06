Tour de France  : Sodexo, partenaire incontournable des grands événements sportifs internationaux avec Sodexo Live !

Nouveauté pour cette 109ème édition, les équipes Sodexo porteront également les couleurs de Sodexo Live !, la nouvelle marque mondiale créée en 2021 qui rassemble les expertises du Groupe Sodexo dans les domaines du sport, des loisirs et de l’événementiel. Les 70 collaborateurs de Sodexo Live ! s’engagent dans une course contre la montre : celle de préparer et servir 3500 prestations quotidiennes (1 700 invités au village-départ, 500 plateaux-repas et prestations diverses, plus de 500 personnes reçues dans les trois bus-arrivée Izoard, Galibier et Tourmalet ainsi que 250 invités du relais-étape) sur les 3328km du parcours ! Une prouesse logistique et culinaire en itinérance exceptionnelle pour régaler les épicuriens de la Grande Boucle et leur faire découvrir des produits d’exception, 100 % français, majoritairement locaux et de saison, tout au long du parcours de cette 109e édition du Tour de France. Après plusieurs années de restrictions liées au Covid, retour cette année à plus de convivialité avec des formules à partager. Une liberté dont se réjouit Franck Chanevas, directeur général France et Espagne de Sodexo Live ! "Le Tour de France s'est imposé comme un temps fort de l'année pour nos équipes, qui mettent toute leur énergie et leur savoir-faire au service de l'expérience de tous les publics : spectateurs, partenaires, médias et organisateurs. Il s'agit d'une vitrine exceptionnelle pour les expertises de Sodexo Live !"

Sodexo Live, une nouvelle ambition

"L'histoire entre Sodexo et le Tour de France nous a permis de construire depuis plus de trente ans une expertise unique dans le monde du sport et de positionner aujourd'hui notre nouvelle marque Sodexo Live ! comme une référence pour la réussite des plus grands événements sportifs internationaux en Europe comme aux Etats-Unis", confie Nathalie Bellon-Szabo Directrice générale monde de Sodexo Live ! Créée par Sodexo en septembre 2021 pour regrouper toute l’expertise du Groupe dans le sport, l’événementiel et les loisirs, la marque Sodexo Live ! est l’affirmation d’une nouvelle ambition, portée par le retour des événements ouverts au public après la crise du Covid. Fort d’une expertise acquise depuis plus de 20 ans à travers le monde et symbolisée notamment par la réussite logistique du Tour de France, Sodexo Live ! met son savoir-faire en matière de restauration et d’hospitalité, son excellence culinaire et l’énergie de ses 40 000 collaborateurs, représentant 80 métiers, au service d’offres sur mesure toujours plus responsables. Sodexo Live ! déploie aujourd’hui son expertise sur plus de 500 sites à travers le monde, incluant les stades et arenas, les centres d’événements et de congrès, les destinations culturelles et les événements internationaux.

Les Jeux de Paris 2024, le rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer

C’est ainsi qu’en octobre dernier, Sodexo Live ! s’est vu confier la restauration au Village des athlètes à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une nouvelle étape dans le développement et le rayonnement international de la marque. Pour pouvoir proposer 40 000 prestations par jour sur le village des athlètes, Sodexo Live ! s'appuiera sur 3000 collaborateurs ainsi que sur trois grands chefs incarnant l'excellence de la gastronomie française Akrame Benallal, Alexandre Mazzia et Amandine Chaignot. « Sodexo Live ! proposera une offre de restauration inventive et gourmande, alliant les exigences de la diététique du sport de haut niveau et le plaisir des sens (...) avec l'ambition affichée de participer à la performance des athlètes, et de leur offrir une expérience mémorable à la hauteur de l'événement."