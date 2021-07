Tir (Carabine 50m 3 positions) : Pas de finale pour Océanne Muller

En réussite lors de l’épreuve de carabine 10m, Océanne Muller n’a pas été au rendez-vous des qualifications de la carabine 10m 3 positions, disputées au stand de tir d’Asaka. Alors que les tireuses doivent atteindre la cible en position agenouillée, couchée puis debout, la Française a conclu ses quatre séries sur chaque position avec un total de 1155 points. A égalité avec l’Ouzbek Mukhtasar Tokhirova et la Sud-Coréenne Eunyoung Cho pour la 30eme position à l’issue de cette épreuve, Océanne Muller a finalement pris la 31eme position pour sept points face à l’Ouzbek lors de cette manche permettant de départager les tireuses à égalité. Des qualifications qui ont été dominées par la Russe Yulia Zykova avec un nouveau record olympique (1182 points) devant l’Américaine Sagen Maddalena (1178 points) et l’allemande Jolyn Beer (1178 points).

Muller satisfaite de ses premiers Jeux

Alors que cette épreuve vient mettre un terme à ses premiers Jeux Olympiques, Océanne Muller a assuré vouloir retenir tout le positif de cette expérience. « Ce que je retiens de mes premiers Jeux, c'est beaucoup de positif. J'ai appris beaucoup de choses, a confié la tireuse dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Les Jeux, c'est totalement différent de ce que je connaissais. C'est gigantesque, énorme. Je ne m'attendais pas à aussi grand et je suis très contente d'avoir vécu ces moments. Je ne peux qu'être fière de tout ce que j'ai fait cette année. » L’objectif sera désormais Paris 2024 et la Tricolore entend être ambitieuse. « Le 10m reste ma discipline favorite, mais je vais avoir du temps pour m'entraîner et progresser au 50m, et je ferai tout pour pouvoir me battre jusqu'au bout dans les deux disciplines en 2024 », a-t-elle assuré.