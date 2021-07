Tir à l’arc (par équipes mixtes) : Pas de dernier carré pour Valladont et Barbelin

🇫🇷 L'équipe mixte de tir à l'arc s'incline 5-4 en quart de finale face aux néerlandais.

On les retrouvera sur les épreuves d'équipes hommes et en individuel 🏹#AllezLesBleus #UneSeuleEquipe



Barbelin et Valladont ont craqué sur la fin

Il n’y aura pas de médaille pour Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont. La paire française engagée dans l’épreuve par équipes mixtes de tir à l’arc, nouveauté du programme de ces Jeux d'été de Tokyo, s’est inclinée lors des quarts de finale. Une journée qui avait pourtant bien démarré pour les Tricolores à l’occasion de leur entrée en lice face aux Japonais Azusa Yamauchi et Hiroki Muto. Si Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont ont laissé échapper le premier set pour un petit point (36-37), ils ont très vite redressé la barre en remportant le deuxième set avec notamment trois 10 sur quatre flèches (39-35). Après un troisième set plus compliqué mais finalement partagé entre les deux formations (33-33) en raison d’un 6 sur la dernière flèche tricolore, la paire française a assuré sur les quatre derniers tirs (37-33) pour s’imposer (5-3).A l’occasion des quarts de finale, Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont devaient en découdre avec la paire néerlandaise composée de Gabriela Schloesser et Steve Wijler. Avec un 10 contre deux 8 pour leurs adversaires, les Tricolores ont entamé la rencontre de la meilleure des manières (37-34). Mais ils n’ont toutefois pas confirmé à l’occasion du deuxième set (35-37) qui a totalement relancé la paire néerlandaise. Ces derniers ont, en effet, enchaîné avec le gain de la troisième manche (34-37), profitant d’un moment de flottement tricolore et deux flèches qui ont terminé dans le 8. Toutefois, au moment de conclure, Gabriela Schloesser et Steve Wijler ont tremblé et, alors que les Bleus ont signé un 10 et trois 9, une flèche dans le 8 côté néerlandais a permis aux Tricolores d’arracher une volée de départage (37-35). Le 10 signé d’entrée par Steve Wijler a mis la pression sur Lisa Barbelin, qui a cédé et n’a marqué qu’un 8. Gabriela Schloesser a alors assuré avec un 9 qui offre la place dans le dernier carré à l’équipe des Pays-Bas (5-4). Les Tricolores auront l’occasion de se reprendre lors des épreuves par équipes et individuelles.