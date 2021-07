Tir à l'arc (F) : Barbelin en huitièmes

🎯🏹 Qualifiée en 8es de finale facilement, Lisa Barbelin, la Championne d'Europe a gagné en 3 manches (24-21/28-26/29-24) contre la Néerlandaise.

Elle affrontera la Mexicaine Alejandra Valencia durant la nuit (2h56)



Un huitième de finale expéditif

Si les Jeux Olympiques avaient eu lieu en 2020, Lisa Barbelin n'aurait sans doute pas été présente à Tokyo. La Lorraine de 21 ans a explosé au plus haut niveau cette année, avec un titre de championne d'Europe décroché en juin puis une qualification décrochée pour les JO 2021. Et ce jeudi, elle n'a pas manqué ses débuts dans l'épreuve individuelle de tir à l'arc, en remportant ses deux matchs au programme de la journée.(26 dans le premier, 28 dans le deuxième, 27 dans le troisième) alors que son adversaire a réussi 28, puis 24, 25 et 25.Dans la foulée, la Française était opposée à la Néerlandaise Gabriela Schloesser, médaillée d'argent de l'épreuve mixte (Barbelin avait quant à elle été éliminée en quarts de finale aux côtés de Jean-Charles Valadont).Une formalité pour la Française, qui affrontera vendredi (à partir de 2h56, heure de Paris) en huitièmes de finale la Mexicaine Alejandra Valencia, médaillée de bronze par équipes mixtes. Les quarts, et les demies et la finale se dérouleront vendredi également.