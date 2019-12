Surf : Slater ne verra pas Tokyo

Buzzer Beater! @kellyslater takes the win against @jackfreestone in the dying seconds of the Quarterfinals. He will meet with World Title contender @ferreiraitalo15 in the Semifinals.

Every heat is history at the #BillabongPipeMasters. Watch Live! @billabong1973 #VTCS pic.twitter.com/4YD43dtRzy

— World Surf League (@wsl) December 19, 2019

Trois Français à Tokyo

L’été prochain, le surf va faire ses grands débuts aux Jeux Olympiques d’été, à Tokyo, mais l’épreuve olympique sera privée de la star incontestée de la discipline depuis près de trente ans, l’Américain Kelly Slater, sacré onze fois champion du monde entre 1992 et 2011. Le surfeur de 47 ans avait une dernière chance de se qualifier pour les JO en brillant lors de l’épreuve de Pipeline Masters, à Hawai, la dernière de la saison. Mais il a échoué. Alors que les dix premiers mondiaux en fin de saison décrochaient leur billet pour Tokyo (à raison de deux représentants par pays),Les heureux élus sont donc les Américains Kolohe Andino et John John Florence, les Brésiliens Gabriel Medina et Italo Ferreira (sacré champion du monde jeudi), les Français Jérémy Florès et Michel Bourez, les Australiens Owen Wright et Julian Wilson, le Sud-africain Jordy Smith et le Japonais Kanoa Igarashi. Même si d’autres billets pour les JO seront attribués lors des Mondiaux en avril, les Etats-Unis ont déjà rempli leur quota de deux surfeurs et Kelly Slater ne sera donc pas de la grande fête olympique. A noter que chez les femmes,, et il reste donc une deuxième place à prendre pour une tricolore en cas de bon résultat aux Mondiaux.