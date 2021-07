🏄Bonne nouvelle pour le surf français 🇫🇷

Michel Bourez se qualifie au prochain tour ! Il sera dans l'eau demain pour la suite de la compétition. Pauline Ado débute sa série à 04h40 #JeuxOlympiques #Tokyo2020



— France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

Defay et Ado en huitièmes aussi



🏄Johanne Defay tient son rang

🇫🇷 La surfeuse française termine deuxième de sa série et s'évite les repêchages. À l'inverse de Jérémy Flores, pour qui la série décisive commence à 7h20 #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Et voilà, le surf a officiellement fait ses débuts aux Jeux Olympiques ! Et les tricolores ont brillé ! Très tôt ce dimanche, certains des meilleurs surfeurs du monde se sont donné rendez-vous sur la plage de Tsurigasaki, avec cinq séries au programme. Le premier Français en lice, Jérémy Florès (33 ans), figurait dans la deuxième, mais il s'est raté. Le Réunionnais a terminé quatrième et dernier, avec un total de 7,63 points, et a donc dû passer par les repêchages quelques heures plus tard. C’est le Japonais Kanoa Igarashi qui a remporté sa série avec 12,77 points, dans des vagues assez petites (le typhon attendu en début de semaine sur les côtes japonaises devrait améliorer la qualité des vagues)., déjà vainqueur de quatre épreuves sur le circuit mondial, tout comme le Français. Michel Bourez, quant à lui, n'a pas eu besoin de passer par les repêchages pour disputer les huitièmes de finale.Bourez sera opposé lundi en huitièmes au Marocain Ramzi Boukhiam. A noter que cette série ne comptait que trois surfeurs, car le Costaricain Carlos Munoz était encore dans l’avion, après avoir été appelé en dernière minute suite à un cas de coronavirus. Il espérait arriver à temps pour les repêchages, mais n'y est pas parvenu.Du côté des femmes, Pauline Ado verra elle aussi les huitièmes de finale. Dans une mer un peu plus agitée que pour les séries masculines, la Bayonnaise de 30 ans a pris la troisième place des séries, avec 9,17 points, derrière deux surfeuses chevronnées, l’Australienne Stephanie Gilmore (14,5) et la Brésilienne Silvana Lima (12,13). Elle a donc dû passer par la case repêchages, et elle a franchi cet obstacle, en terminant deuxième avec 9,66 points, derrière la Portugaise Yolanda Hopkins. Prochaine adversaire : l'Australienne Sally Fitzgibbons. En revanche,La native du Puy, âgée de 27 ans, a marqué 10,60 points, finissant derrière la Brésilienne Tatiana Weston-Webb (11,33). Elle affrontera Yolanda Hopkins.