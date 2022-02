Snowboard (H) : Surget 16eme des qualifications du cross

Après la médaille d'argent décrochée par Chloé Trespeuch mercredi, la délégation masculine du snowboard cross français espère faire aussi bien ce jeudi, voire mieux, quatre ans après le titre remporté par Pierre Vaultier, retraité depuis. Lors des qualifications, qui permettent de déterminer l'ordre de départ des engagés pour les huitièmes de finale, les Français n'ont pas forcément brillé, mais c'est lors des phases finales qu'on les attend. Merlin Surget (22 ans), meilleure chance tricolore en tant que cinquième de la Coupe du Monde cette saison, a pris la seizième place de la première manche, en 1'18"64, ce qui lui a évité de devoir passer par la deuxième manche. Le meilleur chrono est revenu au Canadien Eliot Grondin, quatrième de la Coupe du Monde, alors que le leader, Martin Noerl, a signé le cinquième temps. A noter que trois Autrichiens ont terminé dans le Top 4. Surget disputera son huitième de finale avec Grondin. Les deux premiers dans ces huitièmes de finale disputé à quatre seront qualifiés pour les quarts de finale. Les deux autres Français en lice ont dû effectuer deux manches de qualifications : Loan Bozzolo (21 ans), 20eme de la Coupe du Monde, a terminé 24eme, et Léo Le Blé Jaques (25 ans), 24eme de la Coupe du Monde, a terminé 30eme. Les huitièmes de finale débuteront à 7h00.



JEUX D'HIVER / SNOWBOARD

Classement des qualifications du cross - Jeudi 10 février 2022

1- Eliot Grondin (CAN) en 1'16"29

2- Julian Lueftner (AUT) en 1'17

3- Jakob Dusek (AUT) en 1'17"05

4- Alessandro Haemmerle (AUT) en 1'17"24

5- Martin Noerl (ALL) en 1'17"38

...

16- Merlin Surget (FRA) en 1'18"64

24- Loan Bozzolo (FRA) en 1'19"23

30- Léo Le Blé Jaques (FRA) en 1'21"06

...