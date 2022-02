Snowboard (H) : Parrot, guéri du cancer et champion olympique de slopestyle

En décembre 2018, dix mois après avoir décroché la médaille d’argent en slopestyle aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, le Canadien Max Parrot avait appris qu’il souffrait d’un lymphome de Hodgkin (cancer du système lymphatique). Après six mois de chimiothérapie, il avait annoncé en juillet 2019 qu’il était guéri, et il avait remporté deux mois plus tard les X Games à Oslo. Autant dire que la médaille que le snowboardeur de 27 ans a décrochée ce lundi à Pékin a une saveur très particulière pour le Québécois. Pour ses troisièmes JO, Max Parrot monte sur la plus haute marche du podium, devant le Chinois Yiming Su et son compatriote Mark McMorris, et offre une première médaille d'or au Canada dans ces JO 2022.

McMorris abonné au bronze

Après un premier saut où il n’a réussi que la troisième performance (79,86pts), Parrot a signé un magnifique deuxième saut, noté 90,96, et c’est celui-là qui lui a permis de l’emporter, sa troisième tentative étant manquée (35,6pts). Au final, Parrot devance le Chinois (qui devient le premier snowboardeur de son pays à remporter une médaille olympique) de 2,26 points et l’autre Canadien de 2,43 points. McMorris finit d'ailleurs troisième pour la troisième fois d'affilée aux Jeux Olympiques. Le tenant du titre américain Redmond Gerard, qui avait battu Parrot de 1,16 points à Pyeongchang alors qu'il avait seulement 17 ans, finit cette fois au pied du podium. Aucun Français n'avait participé aux qualifications dans cette épreuve.



JEUX D'HIVER 2022 / SNOWBOARD (H)

Classement du slopestyle - Lundi 7 février 2022

1- Max Parrot (CAN) : 90,96 points

2- Yiming Su (CHN) : 88,70

3- Mark McMorris (CAN) : 88,53

4- Redmond Gerard (USA) : 83,25

5- Emiliano Lauzi (ITA) : 80,01