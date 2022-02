Snowboard (F) : Trois Bleues têtes de série en cross

🇫🇷 Les manches de qualification en snowboard cross sont terminées.

Voici le classement de nos Bleues :

6. Julia Pereira de Sousa Mabileau

8. Chloé Trespeuch

12. Manon Petit Lenoir

21. Alexia Queyrel



Place aux 1/8 de finale à 7h30 (🇫🇷)#AllezLesBleus #Pekin2022



— Equipe France (@EquipeFRA) February 9, 2022

Les Bleues ont bien pris leurs marques à Genting. Avant la phase à élimination directe, les 32 candidates au titre olympique du snowboard cross ont eu l’opportunité de descendre la piste tracée par le Français Philippe Gilliot lors des deux manches de classement. La première a permis de désigner seize têtes de séries et trois Tricolores ont su se glisser dans ce Top 16. En effet, si la tenante du titre Michela Moioli s’est montrée la plus rapide en 1’22’’19, la médaillée d’argent à Pyeongchang Julia Pereira de Sousa Mabileau a signé le sixième temps à un peu moins de deux secondes de la porte-drapeau de la délégation italienne lors de la Cérémonie d’Ouverture, durant laquelle elle avait remplacé au pied levé la skieuse Sofia Goggia. Chloé Trespeuch, qui avait ramené le bronze de Sotchi en 2014, a pris la huitième place de cette première manche à un peu plus de deux secondes de Michela Moioli. Manon Petit Lenoir, quant à elle, a concédé un peu moins de trois secondes pour prendre la 12eme place. 17eme et première non-tête de série à l’issue de cette première manche, Alexia Queyrel a eu une deuxième chance pour améliorer son temps. Si elle a retranché huit centièmes de seconde à son temps du premier passage, la Française s’est finalement classée 21eme et participera au même quart de finale que Manon Petit Lenoir.