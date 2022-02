Snowboard (F) : Chloé Kim meilleur score des qualifications

Quatre ans après son titre olympique à Pyeongchang, Chloe Kim sera bien candidate à sa propre succession. Sur le halfpipe de Secret Garden, à Genting, l’Américaine a fait le nécessaire pour se hisser en finale. Deuxième à passer, la Californienne a donné le ton avec cinq figures dont, notamment, un 720, un Cab 900 Melon et un Cab 720 pour un note de 87,75 points lors de la première manche. Visiblement satisfaite de ce passage, la native de Long Beach a pris des risques sur la deuxième manche mais une réception manquée sur un 720 a mis un terme prématuré à son évolution. Une erreur qui reste sans conséquence puisque seul le meilleur score sur les deux manches est retenu en vue de la qualification pour la finale olympique. Derrière l’Américaine, le Japon et la Chine sont aux avant-postes. Troisième à l’issue de la première manche avec un score de 79,50 après avoir placé un un 900 Tailgrab et un Cab 720, Mitsuki Ono a repris exactement le même programme mais est parvenue à mettre plus d’intensité et d’amplitude.

Liu a su se reprendre

Une attitude qui a reçu l’aval des juges avec une note de 83,75 points qui lui offre la deuxième place de ces qualifications. Une évolution qui lui a permis de passer devant la Chinoise Xuetong Cai. Avec notamment un 900 mais également un Cab 720 Tailgrab lors de son premier passage, cette dernière a obtenu une note de 83,25 points. Lors de sa deuxième évolution, cette dernière a mis moins d’amplitude tout en conservant les fondamentaux de son programme, ce qui a été sanctionné par les juges avec une note de 55,50 points. Le Top 5 est complété par l’Espagnole Queralt Castellet (78,75 points) et la Japonaise Sena Tomita (75,75 points). Cette dernière devance d’un point et demi sa sœur Ruki Tomita. Vice-championne olympique à Pyeongchang, Jiayu Liu s’est fait peur. La Chinoise a, en effet, manqué sa première manche avec une chute à l’issue de sa troisième figure pour une note de 15,25 points. Dos au mur, elle a su passer un Cab 720, un 720 Stalefish, avec la planche attrapée entre les fixations, et un 540 Stalefish qui lui a permis de remonter au septième rang et d’assurer sa qualification avec 72,25 points.



JEUX DE PEKIN - SNOWBOARD / HALFPIPE (F)

Classement des qualifications - Mercredi 9 février 2022

1- Chloe Kim (USA) 87,75 points

2- Mitsuki Ono (JAP) 83,75

3- Xuetong Cai (CHN) 83,25

4- Queralt Castellet (ESP) 78,75

5- Sena Tomita (JAP) 75,75

6- Ruki Tomita (JAP) 74,25

7- Jiayu Liu (CHN) 72,25

8- Berenice Wicki (SUI) 71,50

9- Elizabeth Hosking (CAN) 70,50

10- Brooke Dhondt (CAN) 70,00

11- Leilani Ettel (ALL) 68,75

12- Leng Qiu (CHN) 66,25

…