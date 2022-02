Snowboard (Cross par équipes mixtes) : Pas de demi-finales pour les paires tricolores

🇫🇷 C’est malheureusement terminé pour nos Français en snowboard cross par équipe mixte qui ne passeront pas en 1/2 finale.#AllezLesBleus #Pekin2022

— Equipe France (@EquipeFRA) February 12, 2022

Les Bleus repartent sans médaille

La météo a piégé les Bleus ! Organisée pour la première fois dans le cadre des Jeux d’hiver, l’épreuve par équipes mixtes de snowboard cross a débuté dans des conditions loin d’être simples avec d’importantes chutes de neige qui ont ralenti nettement la piste de Genting. En amont du début des quarts de finale, l’équipe de France a déposé réclamation afin d’obtenir le report de l’épreuve et justifié sa protestation par les conditions de piste n’assurant pas une totale sécurité en raison d’un important ralentissement des participants sur certains sauts. Une réclamation qui a été rapidement rejetée et les quarts de finale ont pu démarrer. Très vite, les raisons de la demande émanant de l’équipe de France sont devenues évidentes. Loan Bozzolo n’a pas été en mesure de suivre l’Italien Omar Visintin et l’Allemand Martin Noerl. Julia Pereira de Sousa Mabileau, lancée avec près de quatre secondes de retard, n’a pas pu faire de miracle.Les espoirs tricolores se sont alors reportés sur Merlin Surget et Chloé Trespeuch, médaillée d’argent sur l’épreuve individuelle féminine. Alors que le Canadien Eliot Grondin s’est très vite détaché, Merlin Surget a coupé la ligne en dernière position avec un retard approchant les quatre secondes. Chloé Trespeuch s’est élancée avec le mors aux dents pour essayer de revenir. Profitant des difficultés de Meryeta Odine, rapidement rattrapée par ses concurrentes, la Tricolore a absolument tout donné mais sans parvenir à se glisser parmi les deux premiers de son quart de finale. Echouant à 87 centièmes de seconde des Russes, la deuxième paire française quitte également la compétition dès les quarts de finale de cette épreuve inaugurale du snowboard cross par équipes mixtes. Des conditions qui laisseront des regrets aux Tricolores, qui n’ont clairement pas fait les bons choix au niveau technique pour espérer exister sur la piste de Genting.