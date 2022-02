Snowboard (Cross par équipes mixtes) : Les Tricolores déçus ne de pas avoir pu défendre leurs chances

Ce devait être une fête, elle a tourné au cauchemar pour l’équipe de France. Pour la première fois, une épreuve par équipes mixte a été organisée en snowboard cross et les Tricolores avaient de l’ambition. Toutefois, les chutes de neige sur Genting sont venues chambouler les plans. Visiblement en difficulté avec la glisse de leurs planches, les Bleus n’ont pas pu défendre leurs chances comme ils l’espéraient. « On se lève le matin, on voit qu’il neige. Je pleure déjà quand il fait beau donc, mentalement, c’est compliqué, a confié Julia Pereira de Sousa Mabileau au micro de France Télévisions. On n’a pas pu prendre la piste une seule fois en entier à l’entraînement car c’était trop lent. Ça fait peur, on n’appréhende pas les choses de la même façon que quand ça va vite. » La médaillée d’argent à Pyeongchang n’a pas caché qu’elle a terminé sa course en étant touchée physiquement. « Sur le dernier saut, j’ai pris un gros plat qui m’a tiré le genou, a-t-elle ajouté. J’espère que ça va aller. »

Bozzolo : « Un sentiment d’impuissance »

A ses côtés dans cette épreuve, Loan Bozzolo a confié avoir eu « un sentiment d’impuissance » lors de sa descente. « Je suis fort dans ces conditions normalement mais je ne pouvais rien faire, a confié le Français au micro de France Télévisions. Dès que j’ai mis la planche sur le plat, les autres m’ont dépassé et ils m’ont lâché. » Ne voulant pas jeter la pierre aux techniciens de l’équipe de France, Loan Bozzolo a assuré que « les conditions sont très compliquées » pour eux avec les chutes de neige. « C’est horrible pour un athlète de sortir comme ça parce que c’est vraiment une course de technicien, a-t-il ajouté. Celui qui trouve la bonne chose va gagner la course et celui qui ne trouve pas va sortir sans pouvoir montrer ce dont il est capable. » La deuxième paire tricolore engagée dans cette épreuve par équipes mixtes a connu la même désillusion. Chloé Trespeuch, médaillée d’argent en individuel, a affirmé que « pour les filles, les sauts ne passaient pas vraiment » et ne pas être « sûre qu’on soit en condition d’organiser cette course ».

Trespeuch : « On n’était pas les meilleurs en glisse »

Admettant que « la capacité d’adaptation fait partie de notre métier », elle a ajouté que les Bleus étaient « prêts dans notre tête à donner le maximum, on s’est mis en condition d’aller chercher une médaille ». Pour Merlin Surget, « c’est assez triste de regarder une course comme ça, ça ne devait pas être très beau à regarder à la télévision ». Convaincu qu’ils avaient « les capacités après les courses individuelles » réalisée, le cinquième de l’épreuve masculine a vécu une désillusion. « C’est assez triste de se retrouver là, sortis dès le premier tour, a-t-il ajouté. Quand je vois que je prends un départ assez correct et que mon concurrent me met cinq secondes après le départ, je trouve ça assez triste. On a dans les jambes la capacité d’aller chercher quelque chose et, malheureusement, on n’a pas pu jouer avec eux. » Les Bleus ont connu ce samedi un échec technique alors qu’ils avaient les armes pour bien faire. « Il y a un point technique qui est important dans notre sport et c’est vrai qu’on n’était pas les meilleurs en glisse aujourd’hui (samedi), il y a ça qui a joué », a conclu Chloé Trespeuch.