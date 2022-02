Ski de fond (F) : L'Allemagne titrée en sprint par équipes, la France dixième

C’était jour de sprint par équipes ce mercredi à Pékin, une épreuve présente au programme des JO depuis 2006, et l'équipe de France féminine a signé le deuxième meilleur résultat de son histoire, en prenant la dixième place de la finale. Dans cette épreuve où il fallait effectuer 6 tours de 1,5km (3 tours chacune), Mélissa Gal (22 ans) et Lena Quintin (23 ans) ont terminé cinquièmes de leur demie et ont été repêchées au temps pour la finale. Mais face aux meilleures spécialistes de la discipline, elles n’ont rien pu faire, et ont fini dernières de la finale, à 1’55 des gagnantes, les Allemandes Katharina Henning et Victoria Carl.

Les Bleues n'avaient pas les jambes



Neuvièmes au premier passage de relais, les Bleues ont ensuite perdu une place au deuxième et n’ont plus jamais été en mesure de remonter, finissant même à 17 secondes des avant-dernières, les Polonaises. Mais accéder à la finale était déjà un bel accomplissement. « C’était l’objectif du jour. On a eu le désavantage d’être dans la deuxième demi-finale, donc on a eu 30 minutes de récupération en moins et on l’a payé rapidement. Mais on finit avec plein de souvenirs en tête, on se retrouve dans quatre ans ! » a réagi Mélissa Gal au micro de France Télévisions. « On a senti rapidement dans la finale que les jambes étaient plus dures, et c’était plus dur de rester dans le wagon. Mais ça fait plaisir de finir les Jeux comme ça, c’est une belle expérience d’avoir accroché la finale », s’est réjoui de son côté Lena Quintin. Au final, l’Allemagne s’est imposée de justesse avec 17 centièmes d’avance sur la Suède et 71 sur la Russie. La finale masculine va se disputer dans la foulée.



JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI DE FOND (F)

Classement du sprint par équipes (6x1,5km) - Mercredi 16 février 2022

1- Allemagne en 22'09"85

2- Suède à 0"17

3- Russie à 0"71

4- Finlande à 3"86

5- Etats-Unis à 12"93

...

10- France à 1'55"07

...