Ski alpin (Slalom/F) : Noens regrette sa performance

Nastasia Noens ne le cache pas, la déception est présente à l’issue du slalom des Jeux d’hiver de Pékin. Seule représentante tricolore dans la discipline, la Niçoise est passée à côté de la première manche, conclue à la 24eme place, et a donné le maximum sur le deuxième tracé pour tirer le maximum de sa position de départ précoce. « Je pense que je suis partie sur un bon rythme. J’ai essayé de libérer et de pousser à chaque porte mais il en manque toujours un peu sur le bas, a confié Nastasia Noens au micro de France Télévisions peu après son passage sur la piste Ice River. C’était un peu plus dans le ton, je jouais plus avec les filles avec lesquelles je joue d’habitude sur les épreuves de Coupe du Monde. Ça reste une course pas très satisfaisante mais voilà… »

🇫🇷 Pour ses quatrièmes Jeux Olympiques, Nastasia Noens aura tout donné sur la deuxième manche du slalom (ski alpin). Notre tricolore se classe 19e #AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/5SZtYoTTwQ

— Equipe France (@EquipeFRA) February 9, 2022



Noens : « On verra ce qui m’attend »



Malgré cette 24eme place sur le premier tracé, la Tricolore ne s’est pas démobilisée et, signant le quinzième temps de la deuxième manche, elle a pu remonter cinq positions dans la hiérarchie pour terminer 19eme. « Je suis là pour me battre jusqu’au bout. Je sais que je ne lâcherai rien, même après une mauvaise première manche, a-t-elle confié au sujet de son état d’esprit avant d’aborder la course. C’était important de relever la tête sur la deuxième manche. » Alors que les Jeux Olympiques d’hiver sont pratiquement terminés pour elle, Nastasia Noens s’est projetée sur la fin de la saison… mais pas au-delà. « Il reste encore deux belles étapes de Coupe du Monde dont les finales à Courchevel-Méribel, a confié celle qui est montée à trois reprises sur le podium en Coupe du Monde. J’ai envie d’aller pousser jusqu’au bout, de me faire plaisir jusqu’à la fin puis on verra ce qui m’attend. » L’incertitude plane sur l’avenir de la Niçoise sur le circuit mondial.