Ski alpin (H) : Deuxième titre consécutif pour Mayer en Super-G, Giezendanner termine 9eme

Matthias Mayer est abonné à la médaille d’or ! Après la descente à Sotchi en 2014 puis le Super-G à Pyeongchang, l’Autrichien a conservé son titre olympique dans cette discipline sur la piste « The Rock » de Yanqing. Dossard numéro 13 sur les épaules, le natfi d’Afritz est allé chercher une deuxième médaille dans ces Jeux d’hiver de Pékin après le bronze remporté sur la descente ce lundi. Pour cela, Matthias Mayer a réalisé un bas de parcours tout simplement parfait. Alors qu’Aleksander Aamodt Kilde a répondu présent en établissant la référence provisoire, l’Autrichien a collé 65 centièmes de seconde au Norvégien entre le dernier intermédiaire et la ligne d’arrivée pour s’installer en tête avec une marge de 42 centièmes. Une médaille d’or qui aurait toutefois pu lui échapper dès le départ. En effet, le désormais triple champion olympique a failli déclencher le portillon de départ avant la fenêtre des cinq secondes dans laquelle il devait s’élancer, ce qui aurait provoqué sa disqualification.

Giezendanner dans le Top 10, Pinturault n’a pas de regrets

Au final, Matthias Mayer ne s’impose qu’avec une marge de quatre centièmes de seconde par rapport à son plus proche rival. Parti juste après l’Autrichien, l’Américain Ryan Cochran-Siegle a profité de conditions de course quasiment parfaite pour aller chercher la médaille d’argent, lui qui n’a que deux podiums en Coupe du Monde à son palmarès. La Norvège a brillé sur ce Super-G puisqu’Adrian Smiseth Sejersted termine au pied du podium, devant Vincent Kriechmayr. Côté Tricolore, alors que Matthieu Bailet a très vite été piégé par le parcours, le meilleur résultat revient à Blaise Giezendanner avec la 9eme place à 1’’32 de Matthias Mayer. Pas favorisé par son dossard 3 sur une piste qui a gagné en vitesse au fil des passages, Alexis Pinturault a tout donné et prend la 11eme place à 1’’42, le Top 10 de la course lui échappant pour deux centièmes de seconde. Nils Allègre, qui n’avait pas pris part à la descente, a commis trop d’erreurs et, après avoir échappé de peu à la chute, se contente de la 26eme place à plus de trois secondes.

Odermatt, Feuz et Innerhofer piégés, Paris passe à côté

Le tracé imaginé par l’entraîneur de l’équipe de Suisse Reto Nydegger n’a pas souri aux Helvètes. Vainqueur en Super-G à Beaver Creek et Wengen cette saison, Marco Odermatt n’a pas vu la ligne d’arrivée en raison d’une erreur de trajectoire dans la dernière section de la piste. Champion olympique de la descente ce lundi, Beat Feuz n’a pas su rester sur le tracé avant même d’atteindre le premier intermédiaire. Parmi les candidats à une médaille, l’Italien Christof Innerhofer a également échoué à atteindre la ligne d’arrivée en raison d’une erreur juste avant le troisième intermédiaire alors que l’Autrichien Max Franz, à l’image de Beat Feuz, n’a pas su se sortir du piège placé en début de parcours par le traceur suisse. Un Super-G des Jeux d'hiver qui a également vu le retour à la compétition de Kjetil Jansrud, blessé à un genou en décembre dernier et qui a pris par à l’épreuve avec une protection. Le Norvégien n’a toutefois pas fait miracle avec une 22eme place juste derrière Dominik Paris, qui n’a jamais été dans le bon tempo.



JEUX D’HIVER DE PEKIN - SKI ALPIN / SUPER-G (H)

Classement final - Mardi 8 février 2022

1- Matthias Mayer (AUT) en 1’19’’94

2- Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0’’04

3- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0’’42

4- Adrian Smiseth Sejersted (NOR) à 0’’74

5- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’76

6- James Crawford (CAN) à 0’’85

7- Romed Baumann (ALL) à 1’’16

8- Andreas Sander (ALL) à 1’’27

9- Blaise Giezendanner (FRA) à 1’’32

10- Trevor Philp (CAN) à 1’’40

11- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’42

…

26- Nils Allègre (FRA) à 3’’30

…