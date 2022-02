Ski acrobatique (F) : Sacre de Gremaud en slopestyle, Ledeux 6eme

🇫🇷 Ce sera une 7e place pour Tess Ledeux sur le slopestyle.

Notre tricolore repart de ces Jeux avec une belle médaille d'argent remportée sur le Big Air.



Merci Tess 💙#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/vff6dBD5pk



— Equipe France (@EquipeFRA) February 15, 2022

Déception pour Ledeux

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DE PEKIN - SKI ACROBATIQUE / SLOPESTYLE (F)

Classement final - Mardi 15 février 2022

Tess Ledeux (FRA) 72.91

Une semaine après la première épreuve de ski acrobatique, le big air, les athlètes féminines avaient rendez-vous ce mardi au Parc de halfpipe et slopestyle de Genting pour la finale de slopestyle. Déjà médaillée de bronze dans ces Jeux d'hiver de Pékin,Néanmoins, la Suissesse s'est parfaitement reprise lors de son second run avec une note de 86.56 la propulsant au sommet de la compétition. Une marque de référence suffisante car aucune concurrente n'a fait mieux par la suite bien qu'elle a une nouvelle fois manqué une réception à l'occasion du troisième et dernier passage qu'elle avait débuté avant tout le monde.Elle a souffert jusqu'au dernier run, celui de Kelly Sildaru, qui n'a toutefois pas réussi à améliorer sa note de 82.06, décernée suite à son premier run. L'Estonienne s'empare ainsi de la médaille de bronze, derrière l'une des grandes stars locales de cette olympiade,. Sans cette réaction, la Chinoise n'aurait pas goûté à la saveur d'un second podium. Une déception à laquelle Tess Ledeux a eu droit alors qu'elle avait pourtant bien entamé sa finale. Détentrice de la seconde meilleure note après le premier run (72.91), la Française n'a pas pu perfectionner cette marque.Chutant à son premier saut lors du second run, Tess Ledeux s'est également mal réceptionnée après le premier obstacle du parcours à son 3eme passage. Déçue, elle a exprimé sa déception sur la piste avant de descendre lentement vers la ligne d'arrivée. ". Je suis fière de mon premier run et je repars avec une belle médaille. (...) Mon corps était un peu fatigué, ma tête aussi" a confié la skieuse au micro de France Télévisions, finalement 7eme du concours.Kelly Sildaru (EST) 82.06Anastasia Tatalina (RUS) 75.51Maggie Voisin (USA) 74.28Johanne Killi (NOR) 73.11Kirsty Muir (GBR) 71.30Katie Summerhayes (GBR) 64.75- Silvia Bertagna (ITA) 61.85