Skateboard (H) : L'or pour Palmer, Matheron 7eme

Séduisant en demi-finale, le Français Vincent Matheron n'a pas été en mesure de confirmer ses bonnes dispositions ce jeudi au parc d'Ariake en finale olympique du Park. Cette épreuve de skateboard voit les concurrents effectuer trois runs, au terme desquels des juges notent la qualité de leurs figures. Prenant pas mal de risques, le Tricolore a tenté des choses mais il a surtout chuté trois fois. Des fautes impardonnables pour se mêler à la lutte aux médailles. Il a terminé 7eme et avant-dernier de cette finale.Le plus fort fut Keegan Palmer. Seul concurrent à récolter des notes supérieures à 90 lors de deux passages (94.04 et 95.83), il a survolé les débats, assurant sa médaille d'or dès sa première sortie sur les rampes et différents obstacles. Son second run, d'une qualité exceptionnelle, a illuminé la capitale nipponne. Loin devant son dauphin, le Brésilien Pedro Barros qui n'a pu faire mieux qu'un score de 86.14. Le 3eme, l'Américain Cory Juneau s'adjuge la médaille de bronze.