Skateboard : Giraud et Milou en finale

🛹 Le skateboard fait son entrée officielle aux Jeux olympiques avec le premier passage du 🇫🇷 Vincent Milou en qualifications du street !



La course à la finale est lancée #Skateboard #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/wRM6q9VOGt pic.twitter.com/v7yyP7NtzO

— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

Jour de premières à Tokyo ! Juste après le surf, c’est le skateboard qui a fait ses grands débuts olympiques, et les Français ne se sont pas ratés ! Aurélien Giraud et Vincent Milou, les deux tricolores en lice dans l’épreuve de « street » (qui consiste à faire un maximum de figures, notées par des juges, en un minimum de temps, sur des structures reconstituant du mobilier urbain, comme des rampes ou des escaliers), se sont qualifié pour la finale en réussissant respectivement le premier et le cinquième score des qualifications.La finale se déroulera dans la foulée, avec six autres skateurs : deux Américains, un Brésilien, un Japonais, un Péruvien et un Portugais.