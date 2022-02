Short-track (H) : Lepape, très déçu, ne verra pas les demi-finales

Deux jours plus tôt, Quentin Fercoq avait quitté la compétition dès les séries du 500m en short-track. Ce dimanche, son partenaire au club du Havre Sébastien Lepape, qualifié, lui, pour les quarts de finale a vu son aventure s'arrêter également. Aux portes des demi-finales, notre unique représentant encore en course a terminé dernier de sa course, avec un temps de 46”814, loin derrière le vainqueur le Chinois Dajing Wu (40”528). Tout de suite distancé, le Normand a vu toute chance de se hisser au tour suivant (seuls les deux premiers de chaque course étaient qualifiés) s'envoler dès les premiers mètres. Après-coup, Lepape, de surcroît très fâché contre lui-même et désabusé par ses performances depuis le début de ces Jeux d'hiver, ne cachait pas sa déception au micro de France Télévision.

Lepape : "C'est l'enfer depuis le début !"

"C’est l’enfer depuis le début. Il n’y a pas une course qui a été correcte. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis venu pour jouer avec les mecs et patiner et je ne suis même pas capable de faire ce pour quoi je suis venu. Mais pas parce que je ne suis pas prêt", pestait le patineur français, cherchant à comprendre pourquoi il avait pu se manquer à ce point-là sur ce quart de finale. "Je me suis relevé ? Oui, je ne peux pas patiner, de toute façon. Il va falloir que j’aille voir dans le vestiaire. Je pense qu’un truc n’allait pas. Entre l’échauffement et là sur la glace, il y a un truc qui a merdé (sic), je ne sais pas quoi. J’ai peut-être marché sur une merde en remontant sur la glace, je ne sais pas. Ca va assez vite de perdre une carre, mais à la limite, ce n’est même pas tant ça le problème. C’est que je n’ai pas pu faire une course au niveau où je suis, c’est ça le plus dur. Ca reste les Jeux, hein !" Des Jeux qui sont désormais terminés pour Lepape, comme pour Fercoq deux jours plus tôt.