Il y avait deux Français engagés ce vendredi sur le 500m du short-track masculin. Des deux, un seul sera présent en quarts de finale, programmés dimanche sur la glace de Pékin. Si Sébastien Lepape a validé son billet pour la suite de la compétition et peut donc se prendre à rêver, son compatriote Quentin Fercoq, lui, est resté à quai en revanche. Le second a terminé dernier de sa série alors que seule une place parmi les deux premiers lui aurait permis de poursuivre sa route et d'espérer décrocher pourquoi pas lui aussi une médaille à l'arrivée. Plus tôt dans la semaine, sur 100m, ce même Fercoq avait cette fois répondu présent au rendez-vous des quarts de finale. En revanche, il avait échoué aux portes des demi-finales.

Fercoq dernier de la série la plus rapide

A Lepape de faire mieux, donc. Le Normand, en lice dans la première série, a terminé deuxième derrière le Hongrois Shaolin Sandor Liu avec un temps de 42”081. Dans la cinquième série de ces qualifications, Fercoq, quant à lui, avait terminé avec un meilleur temps que son compatriote (40”548) lors de la course qui s'était avéré la plus rapide de la matinée. Malheureusement pour le jeune patineur de 22 ans spécialiste de la vitesse, il avait été dominé par le Russe Konstantin Ivliev, premier de cette série 5, ainsi que par le Hongrois John-Henry Krueger et par le Letton Roberts Kruzbergs. Il ne sera donc pas de la partie en quarts de finale, qui ne concerneront qu'un seul de nos deux Tricolores Sébastien Lepape, beaucoup plus expérimenté (il a 30 ans) que son coéquipier de l'équipe de France de short-track.