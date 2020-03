Riner : « Un combat plus important à gagner »

Plusieurs stars du sport français ont rapidement réagi mardi, après l'annonce officielle du report des Jeux Olympiques de 2020 à 2021 (en raison de la pandémie de coronavirus). Kevin Mayer a même pris un accent international, à traduire en « Pas de problème, on peut attendre. Que tout le monde reste en sécurité. » Son collègue perchiste Renaud Lavillenie remercie l'organisation « d'avoir écouté les athlètes du monde entier et de penser à la santé de tous », concluant d'une métaphore bien sentie : « On repousse l'échéance pour mieux sauter. »

Teddy Riner a également posté : « Tokyo, on se voit en 2021. Nous avons un combat plus important à gagner avant. » Ce à quoi Earvin Ngapeth a répondu : « Bien dit patron. » Le leader de l'équipe de France de volley a été lui-même atteint par le coronavirus, publiant il y a quelques jours une photo sur son lit d'hôpital en Russie. Enfin Caroline Garcia, qui était virtuellement qualifiée, a aussi salué la décision pour L'Equipe : « Je pense que c'est la décision qui a le plus de sens. Dans certains sports, ils ne vivent que là-dessus et ça aurait faussé énormément le résultat. »