Quintin : «Vraiment déçue»

Léna Quintin aura probablement beaucoup de difficulté à avaler la pilule. Pour sa première participation, la jeune fondeuse française de 23 ans rêvait de briller sur la neige de Pékin. En lice ce mardi pour les qualifications du sprint en ski de fond chez les dames, Quintin s'imaginait au moins participer au tournoi, programmé en début d'après-midi à l'heure de Paris. Malheureusement pour la Bornandine, tous ses espoirs se sont envolés dès les qualifications et la journée s'arrête prématurément pour la jeune Tricolore, classée au-delà de la trentième place (31eme) quand seules les trente premières avaient le droit de poursuivre l'aventure. Une déception que la compatriote de Richard Jouve, Lucas Chanavat et Renaud Jay avait grand mal à digérer à chaud après-coup. « Je suis vraiment déçue, c’était une piste vraiment dure, vraiment exigeante, il en manquait un peu aujourd’hui, donc je suis vraiment déçue. C’est une expérience de dingue, on a vraiment de la chance d’être là, c’est bête de ne pas avoir su saisir ma chance aujourd’hui. Même si c’est une première participation, j’avais vraiment envie de faire bien, je suis vraiment déçue », avouait la malheureuse, au bord des larmes au micro de France Télévision, après son élimination.

Quintin : "Des pistes qui ne pardonnent pas"

Quintin aura le temps de réfléchir à ce qui a fait qu'elle n'aille pas plus loin. Même si elle en avait déjà une petite idée sur le moment. "Ce qu’il m’a manqué ? Peut-être le manque de courses au mois de janvier qui fait que l’on arrive là et que l’on se fait un peu surprendre par l’effort, avec l’altitude et la longueur de la piste. Ce sont des pistes qui ne pardonnent pas", pestait la Française, pour qui participer à ces Jeux d'hiver constituait déjà un rêve. Forcément, notre jeune représentante espérait toutefois qu'il se prolonge le plus longtemps possible.