Qui sont les Français engagés en short-track ?

Le patinage de vitesse connaîtra son heure de gloire durant les Jeux d'hiver de Pékin, bien que cela restera éphémère. Sport méconnu dans l'Hexagone, il aura l'opportunité de sortir de l'ombre dès ce samedi avec les épreuves sur piste courte. Dans ce domaine, les principales chances de médaille reposent sur les épaules de Tifany Huot-Marchand. Médaillée d'argent au Championnat d'Europe 2019 sur le 1.000 mètres, elle a également remporté le bronze en Coupe du monde en 2020 sur le 1.500 mètres. Par ailleurs, elle a aussi grimpé sur plusieurs podiums en relais. Une autre épreuve dans laquelle elle concourra ce samedi en compagnie de Gwendoline Daudet.



Cette jeune Francilienne de 23 ans jouit quant à elle d'une faible expérience mais elle a néanmoins conquis le bronze en relais au Championnat d'Europe 2018 avec son aînée citée précédemment. Toutes deux seront engagées ce samedi à parti de 12h (heure de Paris) dans les épreuves individuelles du 500m et du 1.000m avant de défendre les couleurs de la France en relais mixte, au stade des quarts de finale. A leurs côtés, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape seront les deux patineurs participant à cette course collective sur piste courte, soit une patinoire classique et non pas un anneau de 400m.

Fercoq, l'étoile montante du patinage français

Le doyen, Sébastien Lepape, vivra à 30 ans ses 3eme Jeux. Jusqu'à présent il a toujours fini loin des places d'honneur, mais pas en Championnat d'Europe ni en Coupe du Monde. Deux compétitions dans lesquelles il s'est à tour de rôle paré de bronze en 2016 et en 2018, à chaque fois sur 500m. Quant à Quentin Fercoq, le benjamin du clan tricolore, il a déjà décroché à 21 ans deux podiums en Coupe du monde sur l'épreuve du relais (2019, 2020). Un talent pur susceptible de créer la sensation cet hiver sur la glace chinoise ? Le verdict sera rendu dans l'après-midi.