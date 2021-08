« Hyper contente d'être en demie »

Alaïs Kalonji continue son chemin. Ce mercredi, à Tokyo,En effet, avec un score de 295,90 points, la seule représentante tricolore a terminé parmi les 18 premières, qui obtiennent leur ticket pour le prochain tour. Pour ces premiers Jeux d'été, Kalonji a su parfaitement gérer la pression pour ne pas sortir d'entrée au centre aquatique de Tokyo. De ce fait, la native de Paris sera au rendez-vous ce jeudi (à 3h00 en France) lors des demi-finales, où les jeunes Chinoises Yuxi Chen (390,70 pts) et Hongchan Quan (364,45 pts) seront logiquement les favorites dans l'épreuve du plongeon à 10 mètres.« L'objectif était de passer en demi-finale. J'ai bien plongé, j'étais surtout très bien mentalement, calme, sereine mais décidée et déterminée à faire comme à l'entraînement, faire ce que je sais faire.Ça m'a bien aidée sur le plongeon renversé, le plongeon qui m'a un peu posé problème cette année. J'étais sereine parce que je connaissais la piscine. En demie, je ferai la même série et j'espère améliorer mes entrées à l'eau pour grappiller un peu plus de points », a notamment déclaré Kalonji, après avoir passé avec succès le tour préliminaire, dans des propos recueillis par L'Equipe.Mais ce jeudi, l'enthousiasme de la veille a rapidement laissé place à la déception. Récoltant une note de 269 lors de sa demi-finale, Alaïs Kalonji était bien loin des places qualificatives pour la finale olympique programmée un peu plus tard dans la journée. Seuls les douze meilleures candidates ont composté leur ticket pour pouvoir disputer le gain de la médaille d'or du plongeon haut vol à 10 mètres.