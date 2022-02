Patinage artistique : Pour Papadakis et Cizeron, 2026 est encore loin

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont atteint le but ultime. Après quatre titres mondiaux et cinq sacres européens, les danseurs français ont approché de près la perfection pour laisser derrière eux la frustration de Pyeongchang. A l’issue d’une danse libre parfaitement exécutée, ils sont allés chercher le titre olympique qui manquait à leur palmarès devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov mais également les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue. Mais, après avoir atteint cet objectif, la question de confirmer lors des prochains Jeux Olympiques d’hiver, organisés en 2026 dans les villes italiennes de Milan et Cortina d’Ampezzo, se pose. Invités ce mardi sur le plateau de France Télévisions, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont confié qu’ils ne pouvaient pas se projeter aussi loin dans l’avenir. « Ce n’est pas très clair. Honnêtement, on ne voit pas si loin, a confié le champion olympique à cette occasion. C’est un peu comme si notre vie s’arrêtait après les championnats du monde et la tournée de l’équipe de France cette année, puis, après, on n’a aucune idée. »

Papadakis : « On ne l'a pas pris sérieusement du tout au début »

Alors qu’ils vont maintenant se tourner vers un potentiel cinquième titre mondial en mars prochain à Montpellier, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se sont retournés sur une carrière commune entamée 17 ans plus tôt. Une longévité que le natif de Montbrison admet être « assez rare dans le patinage » et qu’il présente comme la « plus grande force » du duo qu’il forme avec Gabriella Papadakis, tout comme leur « connexion sur la glace et en-dehors ». « On patinait pour s'amuser, on calquait nos objectifs avec ce qui venait, a-t-elle déclaré. Au début, ça a été de gagner nos premiers championnats de France puis, ensuite, de gagner nos championnats dans chaque catégorie. On ne l'a pas pris sérieusement du tout au début. » Si leur carrière a été faite de hauts, comme les titres acquis ensemble, et de bas, telle la déception d’un titre olympique qui leur a glissé des doigts à Pyeongchang, les danseurs tricolores peut être fiers de ce qu’ils ont déjà accompli et se tourner vers leurs potentiels prochains objectifs.