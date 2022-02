Patinage artistique : Les patineurs américains réclament leur médaille d'argent auprès du TAS

Ses Jeux d'hiver sont terminés mais le dossier Kamila Valieva, lui, est toujours ouvert. La patineuse russe de 15 ans, prodige de sa discipline, a fait couler beaucoup d’encre en Chine après avoir été contrôlée positive à la trimétazidine. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) avait alors autorisé l’adolescente à participer au reste de la compétition et il devra prendre une nouvelle décision d’ici très peu de temps. Les patineurs américains, deuxièmes de l’épreuve par équipes le 7 février dernier derrière l'équipe russe et devant le Japon, attendent toujours de recevoir leur médaille d’argent via une cérémonie protocolaire. Selon l’AFP, les neuf patineurs représentant les Etats-Unis, à savoir Evan Bates, Karen Chen, Nathan Chen, Madison Chock, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim et Vincent Zhou, ont saisi le TAS dans cette optique. Un dossier chaud alors que ces Jeux d'hiver de Pékin se concluent ce dimanche.

Une décision attendue ce samedi soir

L'habituelle cérémonie de remise des médailles a été reportée à une date ultérieure par le Comité International Olympique (CIO), désireux de faire la lumière sur l’affaire Valieva avant de remettre les récompenses aux patineurs concernés. Le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, a confirmé qu’une audience est en cours. Celle-ci débouchera sur une décision qui pourrait être dévoilée dès ce samedi, dans la soirée heure de Pékin. Aussi bizarre que cela puisse paraitre, la médaille d’argent des Etats-Unis sur l’épreuve par équipes est bien comptabilisée dans le bilan de la délégation américaine au tableau des médailles. En attendant une communication du TAS, Nathan Chen, Madison Hubbell et Zachary Donohue sont les seuls patineurs américains à avoir reçu une médaille dans ces Jeux d’hiver. Le premier a remporté l’or sur l’individuel tandis que les deux autres se sont parés de bronze au concours de danse sur glace, remporté par Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette quinzaine olympique n’a pas été de tout repos sur la glace.