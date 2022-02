Patinage artistique (F) : Le TAS officiellement saisi dans l'affaire Valieva

L’affaire Valieva est loin d’être terminée ! Tête d’affiche de l’équipe de Russie de patinage artistique, sacrée championne olympique en début d’épreuves à Pékin, Kamila Valieva est au cœur d’une affaire de dopage. En décembre dernier, à la suite des championnats de Russie, la native de Kazan a été testée positive à la trimétazidine, produit interdit par l’Agence Mondiale Antidopage depuis 2014 en raison de ses propriétés favorisant la circulation sanguine. Le résultat de ce contrôle est arrivé très tardivement, après la conclusion de l’épreuve par équipes dont la remise des médailles est retardée, et la patineuse a été suspendue par l’Agence Russe Antidopage (Rusada). Toutefois, après avoir fait appel de cette décision, Kamila Valieva a obtenu gain de cause et sa suspension provisoire a été levée. Une décision qui n’est pas du goût du Comité International Olympique (CIO) et l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), qui ont officiellement fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Le TAS pris par le temps

Par l’intermédiaire d’un communiqué publié ce vendredi, le TAS a confirmé que sa division installée à Pékin afin de gérer notamment les affaires liées au dopage durant les Jeux d’hiver a reçu le même jour les demandes d’appel émises par le CIO et l’AMA. Une affaire dont la principale contrainte sera le temps. En effet, alors que la levée de sa suspension provisoire décidée par Rusada permet à Kamila Valieva de reprendre l’entraînement, la question principale reste sa participation à l’épreuve féminine, dont le programme court est prévu le 15 février prochain sur la glace du Palais omnisports de Pékin. Dans son communiqué, le TAS assure qu’un « panel d’arbitres sera rapidement désigné pour prendre une décision » dans cette affaire sensible. En effet, alors que la Russie est suspendue et que ses athlètes participent aux Jeux sous la bannière neutre du Comité Olympique de Russie, cette nouvelle affaire liée au dopage pose problème et relance la polémique sur la présence des Russes à Pékin.