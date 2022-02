Patinage artistique (Couples) : Sui et Han remportent le programme court

Quatre ans après avoir manqué l’or olympique, Wenjing Sui et Cong Han comptent bien briller à domicile. Le couple chinois a pris la tête du concours à l’issue du programme court disputé ce vendredi au Palais omnisports de Pékin. Grâce notamment à un triple boucle piquée, un triple flip lancé et un triple twist, ils ont obtenu un score de 84,41 points. Toutefois, la concurrence est tout proche et vient de Russie. Quatrième en 2018, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont réalisé un programme d’une qualité très proche de celui des Chinois, avec les mêmes figures enchaînées dès le début du programme puis un triple loop lancé. S’ils ont obtenu un meilleur score sur les éléments exécutés, ils ont cédé un peu de terrain sur les composantes du programme. Le résultat est un retard de seulement 0,16 points avant le programme libre, qui aura lieu ce samedi. Champions du monde en titre, Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov complète le podium provisoire.

La Chine et la Russie aux avant-posts

Cédant un point aux Chinois sur les éléments exécutés, avec un triple salchow remplaçant le triple boucle piquée, les Russes ont également un déficit dans les composantes du programme vis-à-vis des leaders. Leur retard en amont du programme libre est légèrement supérieur à un point et demie. La lutte pour les médailles pourrait également concerner le troisième couple russe engagé dans la compétition, composé d’Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii. Ayant lancé leur programme avec un triple salchow, un triple twist et un triple flip lancés, ils comptent un retard légèrement inférieur à six points sur Wenjing Sui et Cong Han, soit un peu moins de quatre points par rapport au podium. Un programme court qui a été un duel entre la Russie et la Chine puisque Cheng Peng et Yang Jin complètent le Top 5 avec un score de 76,10 points, soit un peu plus de huit points de retard sur les leaders. Les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier suivent avec 74,23 points.