Paris 2024/Muzeau : « Clichy ne peut pas passer à côté de ces Jeux ! »

Rémi Muzeau, que représente pour vous ce partenariat d'accueil de la délégation britannique ?

Nous sommes très heureux que la Team GB ait choisi la ville de Clichy. Il est vrai que nous avons un emplacement privilégié par rapport au village olympique, qui se trouve à 800 mètres à vol d'oiseau. C'est quand même assez exceptionnel. Et surtout, cela va nous permettre d’impliquer les Clichois et les associations, aussi bien sportives que culturelles, à cet événement exceptionnel.



Ce partenariat restera forcément dans les annales de la ville de Clichy ?

Tout à fait. Les derniers Jeux Olympiques ont eu lieu en 1924 et nous ne sommes pas prêts d’en accueillir à nouveau après ceux-là ! La ville de Clichy ne pouvait donc pas passer à côté de ces Jeux et il était important que nous soyons impliqués à notre façon. Nous le faisons en accueillant notamment cette équipe de Grande-Bretagne, équipe emblématique du sport qui a des ambitions très fortes en terme de médailles. Ce n'est pas une équipe du fin fond du monde, c’est une équipe qui a écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du sport… et ce n’est pas fini !



Avez-vous senti d'emblée que la ville de Clichy pourrait faire la différence aux yeux des responsables britanniques ?

La ville de Clichy est une ville évidemment accueillante, dans la première couronne parisienne. Les délégations sont au village olympique, mais elles aiment aussi en sortir de temps en temps pour retrouver leur famille. A Clichy c’est facile dans la mesure où les familles peuvent aller à Paris facilement. Il y a deux lignes de métro, sept lignes de bus, un tramway... L’accessibilité et la proximité ont forcément pesé dans la balance. La ville est bordée par la Seine, il y a beaucoup de parcs, c'est une ville où il est agréable de se promener. Cela ressemble un peu aux villes britanniques ! Nous nous trouvons également dans un département qui a une politique sportive très forte, avec de nombreux équipements et notamment la Paris La Défense Arena. Et à Clichy, nous sommes en train de construire un Palais des Sports qui sera livré fin 2023, avant les Jeux Olympiques. Et c'est ce qui a fait aussi la différence, je pense.

Quels autres aménagements ce partenariat avec la délégation britannique va-t-il amener ?

Au-delà de ce complexe sportif, nous mettons à disposition tous les stades de la ville, et ils sont nombreux. Il y a quarante clubs sportifs à Clichy, et pas des moindres, que nous impliquerons au même titre que toutes les associations clichoises, qui participeront à ces Jeux et que nous avons déjà commencé à impliquer, comme les écoles. La région nous a également mis à disposition le Lycée René Auffray, qui, en tant que lycée hôtelier, propose une qualité de nourriture qui permettra aux athlètes et leur entourage de bien manger. Un nouveau proviseur vient d'arriver et les jeunes sont déjà sensibilisés sur la façon dont ils vont nourrir les Britanniques. Ils vont leur montrer la culture française, surtout la culture culinaire française !



Concrètement, qu'est-ce que cela va apporter aux habitants de Clichy ?

Ce partenariat va impliquer les écoles, les entreprises, les commerces, les acteurs culturels, les associations et, finalement, tous les habitants. Les clichois vont vivre à l'heure britannique. De nombreux jeunes se sont déjà portés volontaires pour accompagner les familles britanniques et les aider dans leurs démarches dans Clichy et en région parisienne.



Tout cela doit constituer une sacrée fierté pour vous, personnellement ?

Bien sûr, c'est une immense fierté pour moi en tant que maire, et au nom de toute la ville, de pouvoir accueillir cette délégation britannique qui porte haut les valeurs de l’olympisme.